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FELV: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

42.94 USD 0.12 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FELV汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点42.91和高点43.14进行交易。

关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FELV股票今天的价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票今天的定价为42.94。它在42.91 - 43.14范围内交易，昨天的收盘价为43.06，交易量达到246。FELV的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF目前的价值为42.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.66%和USD。实时查看图表以跟踪FELV走势。

如何购买FELV股票？

您可以以42.94的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在42.94或43.24附近，而246和-0.14%显示市场活动。立即关注FELV的实时图表更新。

如何投资FELV股票？

投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF需要考虑年度范围34.03 - 43.14和当前价格42.94。许多人在以42.94或43.24下订单之前，会比较1.35%和。实时查看FELV价格图表，了解每日变化。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF的最高价格是43.14。在34.03 - 43.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF的绩效。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF（FELV）的最低价格为34.03。将其与当前的42.94和34.03 - 43.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FELV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FELV股票是什么时候拆分的？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.06和17.66%中可见。

日范围
42.91 43.14
年范围
34.03 43.14
前一天收盘价
43.06
开盘价
43.00
卖价
42.94
买价
43.24
最低价
42.91
最高价
43.14
交易量
246
日变化
-0.28%
月变化
1.35%
6个月变化
17.97%
年变化
17.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%