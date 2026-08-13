FELV: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
今日FELV汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点42.91和高点43.14进行交易。
关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FELV股票今天的价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票今天的定价为42.94。它在42.91 - 43.14范围内交易，昨天的收盘价为43.06，交易量达到246。FELV的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票是否支付股息？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF目前的价值为42.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.66%和USD。实时查看图表以跟踪FELV走势。
如何购买FELV股票？
您可以以42.94的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在42.94或43.24附近，而246和-0.14%显示市场活动。立即关注FELV的实时图表更新。
如何投资FELV股票？
投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF需要考虑年度范围34.03 - 43.14和当前价格42.94。许多人在以42.94或43.24下订单之前，会比较1.35%和。实时查看FELV价格图表，了解每日变化。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF的最高价格是43.14。在34.03 - 43.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF的绩效。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF（FELV）的最低价格为34.03。将其与当前的42.94和34.03 - 43.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FELV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FELV股票是什么时候拆分的？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.06和17.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.06
- 开盘价
- 43.00
- 卖价
- 42.94
- 买价
- 43.24
- 最低价
- 42.91
- 最高价
- 43.14
- 交易量
- 246
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 1.35%
- 6个月变化
- 17.97%
- 年变化
- 17.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%