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FELG: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

44.23 USD 0.21 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FELG汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点44.15和高点44.69进行交易。

关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FELG新闻

常见问题解答

FELG股票今天的价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票今天的定价为44.23。它在44.15 - 44.69范围内交易，昨天的收盘价为44.44，交易量达到359。FELG的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF目前的价值为44.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.00%和USD。实时查看图表以跟踪FELG走势。

如何购买FELG股票？

您可以以44.23的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在44.23或44.53附近，而359和-1.03%显示市场活动。立即关注FELG的实时图表更新。

如何投资FELG股票？

投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围35.92 - 45.63和当前价格44.23。许多人在以44.23或44.53下订单之前，会比较4.10%和。实时查看FELG价格图表，了解每日变化。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF的最高价格是45.63。在35.92 - 45.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF的绩效。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF（FELG）的最低价格为35.92。将其与当前的44.23和35.92 - 45.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FELG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FELG股票是什么时候拆分的？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.44和12.00%中可见。

日范围
44.15 44.69
年范围
35.92 45.63
前一天收盘价
44.44
开盘价
44.69
卖价
44.23
买价
44.53
最低价
44.15
最高价
44.69
交易量
359
日变化
-0.47%
月变化
4.10%
6个月变化
13.41%
年变化
12.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%