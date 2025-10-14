FELG: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
今日FELG汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点44.15和高点44.69进行交易。
关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FELG新闻
常见问题解答
FELG股票今天的价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票今天的定价为44.23。它在44.15 - 44.69范围内交易，昨天的收盘价为44.44，交易量达到359。FELG的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF目前的价值为44.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.00%和USD。实时查看图表以跟踪FELG走势。
如何购买FELG股票？
您可以以44.23的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在44.23或44.53附近，而359和-1.03%显示市场活动。立即关注FELG的实时图表更新。
如何投资FELG股票？
投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围35.92 - 45.63和当前价格44.23。许多人在以44.23或44.53下订单之前，会比较4.10%和。实时查看FELG价格图表，了解每日变化。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF的最高价格是45.63。在35.92 - 45.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF的绩效。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF（FELG）的最低价格为35.92。将其与当前的44.23和35.92 - 45.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FELG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FELG股票是什么时候拆分的？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.44和12.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.44
- 开盘价
- 44.69
- 卖价
- 44.23
- 买价
- 44.53
- 最低价
- 44.15
- 最高价
- 44.69
- 交易量
- 359
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 4.10%
- 6个月变化
- 13.41%
- 年变化
- 12.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%