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FELC: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

43.76 USD 0.21 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FELC汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点43.74和高点44.13进行交易。

关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FELC新闻

常见问题解答

FELC股票今天的价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票今天的定价为43.76。它在43.74 - 44.13范围内交易，昨天的收盘价为43.97，交易量达到845。FELC的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票是否支付股息？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF目前的价值为43.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.77%和USD。实时查看图表以跟踪FELC走势。

如何购买FELC股票？

您可以以43.76的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票。订单通常设置在43.76或44.06附近，而845和-0.84%显示市场活动。立即关注FELC的实时图表更新。

如何投资FELC股票？

投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF需要考虑年度范围35.09 - 44.18和当前价格43.76。许多人在以43.76或44.06下订单之前，会比较2.46%和。实时查看FELC价格图表，了解每日变化。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF的最高价格是44.18。在35.09 - 44.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF的绩效。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF（FELC）的最低价格为35.09。将其与当前的43.76和35.09 - 44.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FELC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FELC股票是什么时候拆分的？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.97和14.77%中可见。

日范围
43.74 44.13
年范围
35.09 44.18
前一天收盘价
43.97
开盘价
44.13
卖价
43.76
买价
44.06
最低价
43.74
最高价
44.13
交易量
845
日变化
-0.48%
月变化
2.46%
6个月变化
15.71%
年变化
14.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%