FELC: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
今日FELC汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点43.74和高点44.13进行交易。
关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
FELC股票今天的价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票今天的定价为43.76。它在43.74 - 44.13范围内交易，昨天的收盘价为43.97，交易量达到845。FELC的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票是否支付股息？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF目前的价值为43.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.77%和USD。实时查看图表以跟踪FELC走势。
如何购买FELC股票？
您可以以43.76的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票。订单通常设置在43.76或44.06附近，而845和-0.84%显示市场活动。立即关注FELC的实时图表更新。
如何投资FELC股票？
投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF需要考虑年度范围35.09 - 44.18和当前价格43.76。许多人在以43.76或44.06下订单之前，会比较2.46%和。实时查看FELC价格图表，了解每日变化。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF的最高价格是44.18。在35.09 - 44.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF的绩效。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF（FELC）的最低价格为35.09。将其与当前的43.76和35.09 - 44.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FELC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FELC股票是什么时候拆分的？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.97和14.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.97
- 开盘价
- 44.13
- 卖价
- 43.76
- 买价
- 44.06
- 最低价
- 43.74
- 最高价
- 44.13
- 交易量
- 845
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 2.46%
- 6个月变化
- 15.71%
- 年变化
- 14.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%