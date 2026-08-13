FEBU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
今日FEBU汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点30.36和高点30.39进行交易。
关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FEBU股票今天的价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票今天的定价为30.38。它在30.36 - 30.39范围内交易，昨天的收盘价为30.44，交易量达到4。FEBU的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票是否支付股息？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF目前的价值为30.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.16%和USD。实时查看图表以跟踪FEBU走势。
如何购买FEBU股票？
您可以以30.38的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票。订单通常设置在30.38或30.68附近，而4和0.07%显示市场活动。立即关注FEBU的实时图表更新。
如何投资FEBU股票？
投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF需要考虑年度范围26.64 - 30.57和当前价格30.38。许多人在以30.38或30.68下订单之前，会比较1.50%和。实时查看FEBU价格图表，了解每日变化。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF的最高价格是30.57。在26.64 - 30.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF的绩效。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF（FEBU）的最低价格为26.64。将其与当前的30.38和26.64 - 30.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEBU股票是什么时候拆分的？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.44和9.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.44
- 开盘价
- 30.36
- 卖价
- 30.38
- 买价
- 30.68
- 最低价
- 30.36
- 最高价
- 30.39
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 1.50%
- 6个月变化
- 9.60%
- 年变化
- 9.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%