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FEBU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF

30.38 USD 0.06 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEBU汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点30.36和高点30.39进行交易。

关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FEBU股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票今天的定价为30.38。它在30.36 - 30.39范围内交易，昨天的收盘价为30.44，交易量达到4。FEBU的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF目前的价值为30.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.16%和USD。实时查看图表以跟踪FEBU走势。

如何购买FEBU股票？

您可以以30.38的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票。订单通常设置在30.38或30.68附近，而4和0.07%显示市场活动。立即关注FEBU的实时图表更新。

如何投资FEBU股票？

投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF需要考虑年度范围26.64 - 30.57和当前价格30.38。许多人在以30.38或30.68下订单之前，会比较1.50%和。实时查看FEBU价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF的最高价格是30.57。在26.64 - 30.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF（FEBU）的最低价格为26.64。将其与当前的30.38和26.64 - 30.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEBU股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.44和9.16%中可见。

日范围
30.36 30.39
年范围
26.64 30.57
前一天收盘价
30.44
开盘价
30.36
卖价
30.38
买价
30.68
最低价
30.36
最高价
30.39
交易量
4
日变化
-0.20%
月变化
1.50%
6个月变化
9.60%
年变化
9.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%