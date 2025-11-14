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FDLO: Fidelity Low Volatility Factor ETF

73.13 USD 0.41 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDLO汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点73.12和高点73.55进行交易。

关注Fidelity Low Volatility Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDLO新闻

常见问题解答

FDLO股票今天的价格是多少？

Fidelity Low Volatility Factor ETF股票今天的定价为73.13。它在73.12 - 73.55范围内交易，昨天的收盘价为73.54，交易量达到66。FDLO的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Low Volatility Factor ETF股票是否支付股息？

Fidelity Low Volatility Factor ETF目前的价值为73.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.00%和USD。实时查看图表以跟踪FDLO走势。

如何购买FDLO股票？

您可以以73.13的当前价格购买Fidelity Low Volatility Factor ETF股票。订单通常设置在73.13或73.43附近，而66和-0.53%显示市场活动。立即关注FDLO的实时图表更新。

如何投资FDLO股票？

投资Fidelity Low Volatility Factor ETF需要考虑年度范围63.36 - 73.60和当前价格73.13。许多人在以73.13或73.43下订单之前，会比较0.91%和。实时查看FDLO价格图表，了解每日变化。

Fidelity Low Volatility Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Low Volatility Factor ETF的最高价格是73.60。在63.36 - 73.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Low Volatility Factor ETF的绩效。

Fidelity Low Volatility Factor ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Low Volatility Factor ETF（FDLO）的最低价格为63.36。将其与当前的73.13和63.36 - 73.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDLO股票是什么时候拆分的？

Fidelity Low Volatility Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.54和14.00%中可见。

日范围
73.12 73.55
年范围
63.36 73.60
前一天收盘价
73.54
开盘价
73.52
卖价
73.13
买价
73.43
最低价
73.12
最高价
73.55
交易量
66
日变化
-0.56%
月变化
0.91%
6个月变化
7.61%
年变化
14.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%