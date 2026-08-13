FCVT: First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
今日FCVT汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点50.28和高点50.28进行交易。
关注First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FCVT股票今天的价格是多少？
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票今天的定价为50.28。它在50.28 - 50.28范围内交易，昨天的收盘价为50.32，交易量达到1。FCVT的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票是否支付股息？
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF目前的价值为50.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.51%和USD。实时查看图表以跟踪FCVT走势。
如何购买FCVT股票？
您可以以50.28的当前价格购买First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票。订单通常设置在50.28或50.58附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FCVT的实时图表更新。
如何投资FCVT股票？
投资First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF需要考虑年度范围40.06 - 54.90和当前价格50.28。许多人在以50.28或50.58下订单之前，会比较2.76%和。实时查看FCVT价格图表，了解每日变化。
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF的最高价格是54.90。在40.06 - 54.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF的绩效。
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票的最低价格是多少？
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF（FCVT）的最低价格为40.06。将其与当前的50.28和40.06 - 54.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FCVT股票是什么时候拆分的？
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.32和25.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.32
- 开盘价
- 50.28
- 卖价
- 50.28
- 买价
- 50.58
- 最低价
- 50.28
- 最高价
- 50.28
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- 10.29%
- 年变化
- 25.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%