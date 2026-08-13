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FCVT: First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

50.28 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCVT汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点50.28和高点50.28进行交易。

关注First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FCVT股票今天的价格是多少？

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票今天的定价为50.28。它在50.28 - 50.28范围内交易，昨天的收盘价为50.32，交易量达到1。FCVT的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票是否支付股息？

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF目前的价值为50.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.51%和USD。实时查看图表以跟踪FCVT走势。

如何购买FCVT股票？

您可以以50.28的当前价格购买First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票。订单通常设置在50.28或50.58附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FCVT的实时图表更新。

如何投资FCVT股票？

投资First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF需要考虑年度范围40.06 - 54.90和当前价格50.28。许多人在以50.28或50.58下订单之前，会比较2.76%和。实时查看FCVT价格图表，了解每日变化。

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF的最高价格是54.90。在40.06 - 54.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF的绩效。

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF股票的最低价格是多少？

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF（FCVT）的最低价格为40.06。将其与当前的50.28和40.06 - 54.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCVT股票是什么时候拆分的？

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.32和25.51%中可见。

日范围
50.28 50.28
年范围
40.06 54.90
前一天收盘价
50.32
开盘价
50.28
卖价
50.28
买价
50.58
最低价
50.28
最高价
50.28
交易量
1
日变化
-0.08%
月变化
2.76%
6个月变化
10.29%
年变化
25.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%