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FCUS: Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF

36.95 USD 0.29 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCUS汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点36.92和高点37.11进行交易。

关注Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

FCUS股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF股票今天的定价为36.95。它在36.92 - 37.11范围内交易，昨天的收盘价为37.24，交易量达到10。FCUS的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF目前的价值为36.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.71%和USD。实时查看图表以跟踪FCUS走势。

如何购买FCUS股票？

您可以以36.95的当前价格购买Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF股票。订单通常设置在36.95或37.25附近，而10和0.08%显示市场活动。立即关注FCUS的实时图表更新。

如何投资FCUS股票？

投资Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF需要考虑年度范围32.28 - 47.49和当前价格36.95。许多人在以36.95或37.25下订单之前，会比较4.03%和。实时查看FCUS价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF的最高价格是47.49。在32.28 - 47.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF的绩效。

Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF（FCUS）的最低价格为32.28。将其与当前的36.95和32.28 - 47.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCUS股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.24和-2.71%中可见。

日范围
36.92 37.11
年范围
32.28 47.49
前一天收盘价
37.24
开盘价
36.92
卖价
36.95
买价
37.25
最低价
36.92
最高价
37.11
交易量
10
日变化
-0.78%
月变化
4.03%
6个月变化
-5.98%
年变化
-2.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%