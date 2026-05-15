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FALN: iShares Fallen Angels USD Bond ETF

26.99 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FALN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点26.98和高点27.00进行交易。

关注iShares Fallen Angels USD Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FALN新闻

常见问题解答

FALN股票今天的价格是多少？

iShares Fallen Angels USD Bond ETF股票今天的定价为26.99。它在26.98 - 27.00范围内交易，昨天的收盘价为26.99，交易量达到1879。FALN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Fallen Angels USD Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Fallen Angels USD Bond ETF目前的价值为26.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.41%和USD。实时查看图表以跟踪FALN走势。

如何购买FALN股票？

您可以以26.99的当前价格购买iShares Fallen Angels USD Bond ETF股票。订单通常设置在26.99或27.29附近，而1879和-0.04%显示市场活动。立即关注FALN的实时图表更新。

如何投资FALN股票？

投资iShares Fallen Angels USD Bond ETF需要考虑年度范围26.37 - 27.79和当前价格26.99。许多人在以26.99或27.29下订单之前，会比较0.60%和。实时查看FALN价格图表，了解每日变化。

iShares Fallen Angels USD Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Fallen Angels USD Bond ETF的最高价格是27.79。在26.37 - 27.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Fallen Angels USD Bond ETF的绩效。

iShares Fallen Angels USD Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Fallen Angels USD Bond ETF（FALN）的最低价格为26.37。将其与当前的26.99和26.37 - 27.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FALN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FALN股票是什么时候拆分的？

iShares Fallen Angels USD Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.99和-0.41%中可见。

日范围
26.98 27.00
年范围
26.37 27.79
前一天收盘价
26.99
开盘价
27.00
卖价
26.99
买价
27.29
最低价
26.98
最高价
27.00
交易量
1.879 K
日变化
0.00%
月变化
0.60%
6个月变化
-1.35%
年变化
-0.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%