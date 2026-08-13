报价部分
货币 / FAI
回到股票

FAI: First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

54.31 USD 0.33 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FAI汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点54.16和高点55.18进行交易。

关注First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FAI股票今天的价格是多少？

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为54.31。它在54.16 - 55.18范围内交易，昨天的收盘价为54.64，交易量达到55。FAI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF目前的价值为54.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.43%和USD。实时查看图表以跟踪FAI走势。

如何购买FAI股票？

您可以以54.31的当前价格购买First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在54.31或54.61附近，而55和-1.58%显示市场活动。立即关注FAI的实时图表更新。

如何投资FAI股票？

投资First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围35.57 - 57.87和当前价格54.31。许多人在以54.31或54.61下订单之前，会比较5.91%和。实时查看FAI价格图表，了解每日变化。

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF的最高价格是57.87。在35.57 - 57.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF的绩效。

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF（FAI）的最低价格为35.57。将其与当前的54.31和35.57 - 57.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FAI股票是什么时候拆分的？

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.64和38.43%中可见。

日范围
54.16 55.18
年范围
35.57 57.87
前一天收盘价
54.64
开盘价
55.18
卖价
54.31
买价
54.61
最低价
54.16
最高价
55.18
交易量
55
日变化
-0.60%
月变化
5.91%
6个月变化
39.51%
年变化
38.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%