FAI: First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
今日FAI汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点54.16和高点55.18进行交易。
关注First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FAI股票今天的价格是多少？
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为54.31。它在54.16 - 55.18范围内交易，昨天的收盘价为54.64，交易量达到55。FAI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF目前的价值为54.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.43%和USD。实时查看图表以跟踪FAI走势。
如何购买FAI股票？
您可以以54.31的当前价格购买First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在54.31或54.61附近，而55和-1.58%显示市场活动。立即关注FAI的实时图表更新。
如何投资FAI股票？
投资First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围35.57 - 57.87和当前价格54.31。许多人在以54.31或54.61下订单之前，会比较5.91%和。实时查看FAI价格图表，了解每日变化。
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF的最高价格是57.87。在35.57 - 57.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF的绩效。
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF（FAI）的最低价格为35.57。将其与当前的54.31和35.57 - 57.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FAI股票是什么时候拆分的？
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.64和38.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.64
- 开盘价
- 55.18
- 卖价
- 54.31
- 买价
- 54.61
- 最低价
- 54.16
- 最高价
- 55.18
- 交易量
- 55
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- 5.91%
- 6个月变化
- 39.51%
- 年变化
- 38.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%