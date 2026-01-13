EWP: 西班牙ETF-iShares MSCI
今日EWP汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点62.59和高点63.07进行交易。
关注西班牙ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
EWP股票今天的价格是多少？
西班牙ETF-iShares MSCI股票今天的定价为62.67。它在62.59 - 63.07范围内交易，昨天的收盘价为62.45，交易量达到220。EWP的实时价格图表显示了这些更新。
西班牙ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？
西班牙ETF-iShares MSCI目前的价值为62.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.23%和USD。实时查看图表以跟踪EWP走势。
如何购买EWP股票？
您可以以62.67的当前价格购买西班牙ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在62.67或62.97附近，而220和-0.32%显示市场活动。立即关注EWP的实时图表更新。
如何投资EWP股票？
投资西班牙ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围51.44 - 63.07和当前价格62.67。许多人在以62.67或62.97下订单之前，会比较1.82%和。实时查看EWP价格图表，了解每日变化。
西班牙ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？
在过去一年中，西班牙ETF-iShares MSCI的最高价格是63.07。在51.44 - 63.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪西班牙ETF-iShares MSCI的绩效。
西班牙ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？
西班牙ETF-iShares MSCI（EWP）的最低价格为51.44。将其与当前的62.67和51.44 - 63.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWP股票是什么时候拆分的？
西班牙ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.45和12.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.45
- 开盘价
- 62.87
- 卖价
- 62.67
- 买价
- 62.97
- 最低价
- 62.59
- 最高价
- 63.07
- 交易量
- 220
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 1.82%
- 6个月变化
- 12.41%
- 年变化
- 12.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%