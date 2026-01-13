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EWP: 西班牙ETF-iShares MSCI

62.67 USD 0.22 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWP汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点62.59和高点63.07进行交易。

关注西班牙ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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EWP新闻

常见问题解答

EWP股票今天的价格是多少？

西班牙ETF-iShares MSCI股票今天的定价为62.67。它在62.59 - 63.07范围内交易，昨天的收盘价为62.45，交易量达到220。EWP的实时价格图表显示了这些更新。

西班牙ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

西班牙ETF-iShares MSCI目前的价值为62.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.23%和USD。实时查看图表以跟踪EWP走势。

如何购买EWP股票？

您可以以62.67的当前价格购买西班牙ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在62.67或62.97附近，而220和-0.32%显示市场活动。立即关注EWP的实时图表更新。

如何投资EWP股票？

投资西班牙ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围51.44 - 63.07和当前价格62.67。许多人在以62.67或62.97下订单之前，会比较1.82%和。实时查看EWP价格图表，了解每日变化。

西班牙ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，西班牙ETF-iShares MSCI的最高价格是63.07。在51.44 - 63.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪西班牙ETF-iShares MSCI的绩效。

西班牙ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

西班牙ETF-iShares MSCI（EWP）的最低价格为51.44。将其与当前的62.67和51.44 - 63.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWP股票是什么时候拆分的？

西班牙ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.45和12.23%中可见。

日范围
62.59 63.07
年范围
51.44 63.07
前一天收盘价
62.45
开盘价
62.87
卖价
62.67
买价
62.97
最低价
62.59
最高价
63.07
交易量
220
日变化
0.35%
月变化
1.82%
6个月变化
12.41%
年变化
12.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%