EWO: iShares奥地利股市ETF
今日EWO汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点43.59和高点43.93进行交易。
关注iShares奥地利股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWO新闻
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常见问题解答
EWO股票今天的价格是多少？
iShares奥地利股市ETF股票今天的定价为43.65。它在43.59 - 43.93范围内交易，昨天的收盘价为43.59，交易量达到130。EWO的实时价格图表显示了这些更新。
iShares奥地利股市ETF股票是否支付股息？
iShares奥地利股市ETF目前的价值为43.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.76%和USD。实时查看图表以跟踪EWO走势。
如何购买EWO股票？
您可以以43.65的当前价格购买iShares奥地利股市ETF股票。订单通常设置在43.65或43.95附近，而130和-0.27%显示市场活动。立即关注EWO的实时图表更新。
如何投资EWO股票？
投资iShares奥地利股市ETF需要考虑年度范围33.54 - 44.46和当前价格43.65。许多人在以43.65或43.95下订单之前，会比较2.37%和。实时查看EWO价格图表，了解每日变化。
iShares奥地利股市ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares奥地利股市ETF的最高价格是44.46。在33.54 - 44.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares奥地利股市ETF的绩效。
iShares奥地利股市ETF股票的最低价格是多少？
iShares奥地利股市ETF（EWO）的最低价格为33.54。将其与当前的43.65和33.54 - 44.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWO股票是什么时候拆分的？
iShares奥地利股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.59和13.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.59
- 开盘价
- 43.77
- 卖价
- 43.65
- 买价
- 43.95
- 最低价
- 43.59
- 最高价
- 43.93
- 交易量
- 130
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 2.37%
- 6个月变化
- 18.10%
- 年变化
- 13.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%