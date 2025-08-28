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EWO: iShares奥地利股市ETF

43.65 USD 0.06 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWO汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点43.59和高点43.93进行交易。

关注iShares奥地利股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWO新闻

常见问题解答

EWO股票今天的价格是多少？

iShares奥地利股市ETF股票今天的定价为43.65。它在43.59 - 43.93范围内交易，昨天的收盘价为43.59，交易量达到130。EWO的实时价格图表显示了这些更新。

iShares奥地利股市ETF股票是否支付股息？

iShares奥地利股市ETF目前的价值为43.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.76%和USD。实时查看图表以跟踪EWO走势。

如何购买EWO股票？

您可以以43.65的当前价格购买iShares奥地利股市ETF股票。订单通常设置在43.65或43.95附近，而130和-0.27%显示市场活动。立即关注EWO的实时图表更新。

如何投资EWO股票？

投资iShares奥地利股市ETF需要考虑年度范围33.54 - 44.46和当前价格43.65。许多人在以43.65或43.95下订单之前，会比较2.37%和。实时查看EWO价格图表，了解每日变化。

iShares奥地利股市ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares奥地利股市ETF的最高价格是44.46。在33.54 - 44.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares奥地利股市ETF的绩效。

iShares奥地利股市ETF股票的最低价格是多少？

iShares奥地利股市ETF（EWO）的最低价格为33.54。将其与当前的43.65和33.54 - 44.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWO股票是什么时候拆分的？

iShares奥地利股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.59和13.76%中可见。

日范围
43.59 43.93
年范围
33.54 44.46
前一天收盘价
43.59
开盘价
43.77
卖价
43.65
买价
43.95
最低价
43.59
最高价
43.93
交易量
130
日变化
0.14%
月变化
2.37%
6个月变化
18.10%
年变化
13.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%