EWK: iShares比利时股市ETF
今日EWK汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点26.80和高点26.93进行交易。
关注iShares比利时股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
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常见问题解答
EWK股票今天的价格是多少？
iShares比利时股市ETF股票今天的定价为26.85。它在26.80 - 26.93范围内交易，昨天的收盘价为27.03，交易量达到38。EWK的实时价格图表显示了这些更新。
iShares比利时股市ETF股票是否支付股息？
iShares比利时股市ETF目前的价值为26.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.34%和USD。实时查看图表以跟踪EWK走势。
如何购买EWK股票？
您可以以26.85的当前价格购买iShares比利时股市ETF股票。订单通常设置在26.85或27.15附近，而38和-0.30%显示市场活动。立即关注EWK的实时图表更新。
如何投资EWK股票？
投资iShares比利时股市ETF需要考虑年度范围23.27 - 27.73和当前价格26.85。许多人在以26.85或27.15下订单之前，会比较0.19%和。实时查看EWK价格图表，了解每日变化。
iShares比利时股市ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares比利时股市ETF的最高价格是27.73。在23.27 - 27.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares比利时股市ETF的绩效。
iShares比利时股市ETF股票的最低价格是多少？
iShares比利时股市ETF（EWK）的最低价格为23.27。将其与当前的26.85和23.27 - 27.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWK股票是什么时候拆分的？
iShares比利时股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.03和-1.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.03
- 开盘价
- 26.93
- 卖价
- 26.85
- 买价
- 27.15
- 最低价
- 26.80
- 最高价
- 26.93
- 交易量
- 38
- 日变化
- -0.67%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- 3.43%
- 年变化
- -1.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%