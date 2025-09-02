报价部分
货币 / EWK
回到股票

EWK: iShares比利时股市ETF

26.85 USD 0.18 (0.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWK汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点26.80和高点26.93进行交易。

关注iShares比利时股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWK新闻

常见问题解答

EWK股票今天的价格是多少？

iShares比利时股市ETF股票今天的定价为26.85。它在26.80 - 26.93范围内交易，昨天的收盘价为27.03，交易量达到38。EWK的实时价格图表显示了这些更新。

iShares比利时股市ETF股票是否支付股息？

iShares比利时股市ETF目前的价值为26.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.34%和USD。实时查看图表以跟踪EWK走势。

如何购买EWK股票？

您可以以26.85的当前价格购买iShares比利时股市ETF股票。订单通常设置在26.85或27.15附近，而38和-0.30%显示市场活动。立即关注EWK的实时图表更新。

如何投资EWK股票？

投资iShares比利时股市ETF需要考虑年度范围23.27 - 27.73和当前价格26.85。许多人在以26.85或27.15下订单之前，会比较0.19%和。实时查看EWK价格图表，了解每日变化。

iShares比利时股市ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares比利时股市ETF的最高价格是27.73。在23.27 - 27.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares比利时股市ETF的绩效。

iShares比利时股市ETF股票的最低价格是多少？

iShares比利时股市ETF（EWK）的最低价格为23.27。将其与当前的26.85和23.27 - 27.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWK股票是什么时候拆分的？

iShares比利时股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.03和-1.34%中可见。

日范围
26.80 26.93
年范围
23.27 27.73
前一天收盘价
27.03
开盘价
26.93
卖价
26.85
买价
27.15
最低价
26.80
最高价
26.93
交易量
38
日变化
-0.67%
月变化
0.19%
6个月变化
3.43%
年变化
-1.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%