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EVSD: Eaton Vance Short Duration Income ETF

50.80 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVSD汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点50.77和高点50.82进行交易。

关注Eaton Vance Short Duration Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EVSD股票今天的价格是多少？

Eaton Vance Short Duration Income ETF股票今天的定价为50.80。它在50.77 - 50.82范围内交易，昨天的收盘价为50.76，交易量达到163。EVSD的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Short Duration Income ETF股票是否支付股息？

Eaton Vance Short Duration Income ETF目前的价值为50.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.57%和USD。实时查看图表以跟踪EVSD走势。

如何购买EVSD股票？

您可以以50.80的当前价格购买Eaton Vance Short Duration Income ETF股票。订单通常设置在50.80或51.10附近，而163和-0.04%显示市场活动。立即关注EVSD的实时图表更新。

如何投资EVSD股票？

投资Eaton Vance Short Duration Income ETF需要考虑年度范围50.61 - 51.70和当前价格50.80。许多人在以50.80或51.10下订单之前，会比较0.20%和。实时查看EVSD价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Short Duration Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance Short Duration Income ETF的最高价格是51.70。在50.61 - 51.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Short Duration Income ETF的绩效。

Eaton Vance Short Duration Income ETF股票的最低价格是多少？

Eaton Vance Short Duration Income ETF（EVSD）的最低价格为50.61。将其与当前的50.80和50.61 - 51.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVSD股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance Short Duration Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.76和-1.57%中可见。

日范围
50.77 50.82
年范围
50.61 51.70
前一天收盘价
50.76
开盘价
50.82
卖价
50.80
买价
51.10
最低价
50.77
最高价
50.82
交易量
163
日变化
0.08%
月变化
0.20%
6个月变化
-1.28%
年变化
-1.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%