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EVIM: Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc

52.62 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVIM汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点52.59和高点52.67进行交易。

关注Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EVIM股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc股票今天的定价为52.62。它在52.59 - 52.67范围内交易，昨天的收盘价为52.60，交易量达到66。EVIM的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc股票是否支付股息？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc目前的价值为52.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.54%和USD。实时查看图表以跟踪EVIM走势。

如何购买EVIM股票？

您可以以52.62的当前价格购买Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc股票。订单通常设置在52.62或52.92附近，而66和0.00%显示市场活动。立即关注EVIM的实时图表更新。

如何投资EVIM股票？

投资Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc需要考虑年度范围52.22 - 54.21和当前价格52.62。许多人在以52.62或52.92下订单之前，会比较0.53%和。实时查看EVIM价格图表，了解每日变化。

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc的最高价格是54.21。在52.22 - 54.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc的绩效。

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc股票的最低价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc（EVIM）的最低价格为52.22。将其与当前的52.62和52.22 - 54.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVIM股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.60和-2.54%中可见。

日范围
52.59 52.67
年范围
52.22 54.21
前一天收盘价
52.60
开盘价
52.62
卖价
52.62
买价
52.92
最低价
52.59
最高价
52.67
交易量
66
日变化
0.04%
月变化
0.53%
6个月变化
-2.43%
年变化
-2.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%