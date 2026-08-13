报价部分
货币 / ELIL
回到股票

ELIL: Direxion Daily LLY Bull 2X Shares

31.22 USD 0.75 (2.35%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ELIL汇率已更改-2.35%。当日，交易品种以低点30.90和高点32.25进行交易。

关注Direxion Daily LLY Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ELIL股票今天的价格是多少？

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票今天的定价为31.22。它在30.90 - 32.25范围内交易，昨天的收盘价为31.97，交易量达到109。ELIL的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares目前的价值为31.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.38%和USD。实时查看图表以跟踪ELIL走势。

如何购买ELIL股票？

您可以以31.22的当前价格购买Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票。订单通常设置在31.22或31.52附近，而109和-1.36%显示市场活动。立即关注ELIL的实时图表更新。

如何投资ELIL股票？

投资Direxion Daily LLY Bull 2X Shares需要考虑年度范围16.34 - 33.58和当前价格31.22。许多人在以31.22或31.52下订单之前，会比较10.87%和。实时查看ELIL价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily LLY Bull 2X Shares的最高价格是33.58。在16.34 - 33.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily LLY Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares（ELIL）的最低价格为16.34。将其与当前的31.22和16.34 - 33.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ELIL股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.97和29.38%中可见。

日范围
30.90 32.25
年范围
16.34 33.58
前一天收盘价
31.97
开盘价
31.65
卖价
31.22
买价
31.52
最低价
30.90
最高价
32.25
交易量
109
日变化
-2.35%
月变化
10.87%
6个月变化
22.10%
年变化
29.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%