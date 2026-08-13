ELIL股票今天的价格是多少？ Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票今天的定价为31.22。它在30.90 - 32.25范围内交易，昨天的收盘价为31.97，交易量达到109。ELIL的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily LLY Bull 2X Shares目前的价值为31.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.38%和USD。实时查看图表以跟踪ELIL走势。

如何购买ELIL股票？ 您可以以31.22的当前价格购买Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票。订单通常设置在31.22或31.52附近，而109和-1.36%显示市场活动。立即关注ELIL的实时图表更新。

如何投资ELIL股票？ 投资Direxion Daily LLY Bull 2X Shares需要考虑年度范围16.34 - 33.58和当前价格31.22。许多人在以31.22或31.52下订单之前，会比较10.87%和。实时查看ELIL价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily LLY Bull 2X Shares的最高价格是33.58。在16.34 - 33.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily LLY Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily LLY Bull 2X Shares（ELIL）的最低价格为16.34。将其与当前的31.22和16.34 - 33.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。