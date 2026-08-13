ELIL: Direxion Daily LLY Bull 2X Shares
今日ELIL汇率已更改-2.35%。当日，交易品种以低点30.90和高点32.25进行交易。
关注Direxion Daily LLY Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ELIL股票今天的价格是多少？
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票今天的定价为31.22。它在30.90 - 32.25范围内交易，昨天的收盘价为31.97，交易量达到109。ELIL的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares目前的价值为31.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.38%和USD。实时查看图表以跟踪ELIL走势。
如何购买ELIL股票？
您可以以31.22的当前价格购买Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票。订单通常设置在31.22或31.52附近，而109和-1.36%显示市场活动。立即关注ELIL的实时图表更新。
如何投资ELIL股票？
投资Direxion Daily LLY Bull 2X Shares需要考虑年度范围16.34 - 33.58和当前价格31.22。许多人在以31.22或31.52下订单之前，会比较10.87%和。实时查看ELIL价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily LLY Bull 2X Shares的最高价格是33.58。在16.34 - 33.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily LLY Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares（ELIL）的最低价格为16.34。将其与当前的31.22和16.34 - 33.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ELIL股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.97和29.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.97
- 开盘价
- 31.65
- 卖价
- 31.22
- 买价
- 31.52
- 最低价
- 30.90
- 最高价
- 32.25
- 交易量
- 109
- 日变化
- -2.35%
- 月变化
- 10.87%
- 6个月变化
- 22.10%
- 年变化
- 29.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%