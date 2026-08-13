EHY: Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF
今日EHY汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点7.46和高点7.62进行交易。
关注Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EHY股票今天的价格是多少？
Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票今天的定价为7.51。它在7.46 - 7.62范围内交易，昨天的收盘价为7.54，交易量达到44。EHY的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票是否支付股息？
Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF目前的价值为7.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.79%和USD。实时查看图表以跟踪EHY走势。
如何购买EHY股票？
您可以以7.51的当前价格购买Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票。订单通常设置在7.51或7.81附近，而44和-1.31%显示市场活动。立即关注EHY的实时图表更新。
如何投资EHY股票？
投资Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF需要考虑年度范围6.37 - 24.23和当前价格7.51。许多人在以7.51或7.81下订单之前，会比较0.40%和。实时查看EHY价格图表，了解每日变化。
Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF的最高价格是24.23。在6.37 - 24.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF的绩效。
Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票的最低价格是多少？
Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF（EHY）的最低价格为6.37。将其与当前的7.51和6.37 - 24.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EHY股票是什么时候拆分的？
Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.54和-68.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.54
- 开盘价
- 7.61
- 卖价
- 7.51
- 买价
- 7.81
- 最低价
- 7.46
- 最高价
- 7.62
- 交易量
- 44
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- -31.54%
- 年变化
- -68.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%