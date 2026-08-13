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EHY: Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF

7.51 USD 0.03 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EHY汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点7.46和高点7.62进行交易。

关注Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EHY股票今天的价格是多少？

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票今天的定价为7.51。它在7.46 - 7.62范围内交易，昨天的收盘价为7.54，交易量达到44。EHY的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票是否支付股息？

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF目前的价值为7.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.79%和USD。实时查看图表以跟踪EHY走势。

如何购买EHY股票？

您可以以7.51的当前价格购买Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票。订单通常设置在7.51或7.81附近，而44和-1.31%显示市场活动。立即关注EHY的实时图表更新。

如何投资EHY股票？

投资Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF需要考虑年度范围6.37 - 24.23和当前价格7.51。许多人在以7.51或7.81下订单之前，会比较0.40%和。实时查看EHY价格图表，了解每日变化。

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF的最高价格是24.23。在6.37 - 24.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF的绩效。

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF（EHY）的最低价格为6.37。将其与当前的7.51和6.37 - 24.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EHY股票是什么时候拆分的？

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.54和-68.79%中可见。

日范围
7.46 7.62
年范围
6.37 24.23
前一天收盘价
7.54
开盘价
7.61
卖价
7.51
买价
7.81
最低价
7.46
最高价
7.62
交易量
44
日变化
-0.40%
月变化
0.40%
6个月变化
-31.54%
年变化
-68.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%