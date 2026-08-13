EHY股票今天的价格是多少？ Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票今天的定价为7.51。它在7.46 - 7.62范围内交易，昨天的收盘价为7.54，交易量达到44。EHY的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票是否支付股息？ Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF目前的价值为7.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.79%和USD。实时查看图表以跟踪EHY走势。

如何购买EHY股票？ 您可以以7.51的当前价格购买Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票。订单通常设置在7.51或7.81附近，而44和-1.31%显示市场活动。立即关注EHY的实时图表更新。

如何投资EHY股票？ 投资Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF需要考虑年度范围6.37 - 24.23和当前价格7.51。许多人在以7.51或7.81下订单之前，会比较0.40%和。实时查看EHY价格图表，了解每日变化。

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF的最高价格是24.23。在6.37 - 24.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF的绩效。

Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF股票的最低价格是多少？ Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF（EHY）的最低价格为6.37。将其与当前的7.51和6.37 - 24.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。