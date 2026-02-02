EFAV: EAFE最小波动率ETF-iShares
今日EFAV汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点93.31和高点93.77进行交易。
关注EAFE最小波动率ETF-iShares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EFAV股票今天的价格是多少？
EAFE最小波动率ETF-iShares股票今天的定价为93.44。它在93.31 - 93.77范围内交易，昨天的收盘价为93.68，交易量达到3327。EFAV的实时价格图表显示了这些更新。
EAFE最小波动率ETF-iShares股票是否支付股息？
EAFE最小波动率ETF-iShares目前的价值为93.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.83%和USD。实时查看图表以跟踪EFAV走势。
如何购买EFAV股票？
您可以以93.44的当前价格购买EAFE最小波动率ETF-iShares股票。订单通常设置在93.44或93.74附近，而3327和-0.23%显示市场活动。立即关注EFAV的实时图表更新。
如何投资EFAV股票？
投资EAFE最小波动率ETF-iShares需要考虑年度范围83.37 - 95.13和当前价格93.44。许多人在以93.44或93.74下订单之前，会比较0.56%和。实时查看EFAV价格图表，了解每日变化。
EAFE最小波动率ETF-iShares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EAFE最小波动率ETF-iShares的最高价格是95.13。在83.37 - 95.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EAFE最小波动率ETF-iShares的绩效。
EAFE最小波动率ETF-iShares股票的最低价格是多少？
EAFE最小波动率ETF-iShares（EFAV）的最低价格为83.37。将其与当前的93.44和83.37 - 95.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFAV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFAV股票是什么时候拆分的？
EAFE最小波动率ETF-iShares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.68和10.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 93.68
- 开盘价
- 93.66
- 卖价
- 93.44
- 买价
- 93.74
- 最低价
- 93.31
- 最高价
- 93.77
- 交易量
- 3.327 K
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- 0.14%
- 年变化
- 10.83%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%