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EFAV: EAFE最小波动率ETF-iShares

93.44 USD 0.24 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EFAV汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点93.31和高点93.77进行交易。

关注EAFE最小波动率ETF-iShares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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EFAV新闻

常见问题解答

EFAV股票今天的价格是多少？

EAFE最小波动率ETF-iShares股票今天的定价为93.44。它在93.31 - 93.77范围内交易，昨天的收盘价为93.68，交易量达到3327。EFAV的实时价格图表显示了这些更新。

EAFE最小波动率ETF-iShares股票是否支付股息？

EAFE最小波动率ETF-iShares目前的价值为93.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.83%和USD。实时查看图表以跟踪EFAV走势。

如何购买EFAV股票？

您可以以93.44的当前价格购买EAFE最小波动率ETF-iShares股票。订单通常设置在93.44或93.74附近，而3327和-0.23%显示市场活动。立即关注EFAV的实时图表更新。

如何投资EFAV股票？

投资EAFE最小波动率ETF-iShares需要考虑年度范围83.37 - 95.13和当前价格93.44。许多人在以93.44或93.74下订单之前，会比较0.56%和。实时查看EFAV价格图表，了解每日变化。

EAFE最小波动率ETF-iShares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EAFE最小波动率ETF-iShares的最高价格是95.13。在83.37 - 95.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EAFE最小波动率ETF-iShares的绩效。

EAFE最小波动率ETF-iShares股票的最低价格是多少？

EAFE最小波动率ETF-iShares（EFAV）的最低价格为83.37。将其与当前的93.44和83.37 - 95.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFAV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFAV股票是什么时候拆分的？

EAFE最小波动率ETF-iShares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.68和10.83%中可见。

日范围
93.31 93.77
年范围
83.37 95.13
前一天收盘价
93.68
开盘价
93.66
卖价
93.44
买价
93.74
最低价
93.31
最高价
93.77
交易量
3.327 K
日变化
-0.26%
月变化
0.56%
6个月变化
0.14%
年变化
10.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%