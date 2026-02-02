EFAV股票今天的价格是多少？ EAFE最小波动率ETF-iShares股票今天的定价为93.44。它在93.31 - 93.77范围内交易，昨天的收盘价为93.68，交易量达到3327。EFAV的实时价格图表显示了这些更新。

EAFE最小波动率ETF-iShares股票是否支付股息？ EAFE最小波动率ETF-iShares目前的价值为93.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.83%和USD。实时查看图表以跟踪EFAV走势。

如何购买EFAV股票？ 您可以以93.44的当前价格购买EAFE最小波动率ETF-iShares股票。订单通常设置在93.44或93.74附近，而3327和-0.23%显示市场活动。立即关注EFAV的实时图表更新。

如何投资EFAV股票？ 投资EAFE最小波动率ETF-iShares需要考虑年度范围83.37 - 95.13和当前价格93.44。许多人在以93.44或93.74下订单之前，会比较0.56%和。实时查看EFAV价格图表，了解每日变化。

EAFE最小波动率ETF-iShares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，EAFE最小波动率ETF-iShares的最高价格是95.13。在83.37 - 95.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EAFE最小波动率ETF-iShares的绩效。

EAFE最小波动率ETF-iShares股票的最低价格是多少？ EAFE最小波动率ETF-iShares（EFAV）的最低价格为83.37。将其与当前的93.44和83.37 - 95.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFAV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。