报价部分
货币 / DVXE
回到股票

DVXE: WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF

39.36 USD 0.12 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DVXE汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点39.36和高点39.36进行交易。

关注WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DVXE股票今天的价格是多少？

WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票今天的定价为39.36。它在39.36 - 39.36范围内交易，昨天的收盘价为39.24，交易量达到1。DVXE的实时价格图表显示了这些更新。

WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票是否支付股息？

WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF目前的价值为39.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.74%和USD。实时查看图表以跟踪DVXE走势。

如何购买DVXE股票？

您可以以39.36的当前价格购买WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票。订单通常设置在39.36或39.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DVXE的实时图表更新。

如何投资DVXE股票？

投资WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF需要考虑年度范围27.77 - 46.13和当前价格39.36。许多人在以39.36或39.66下订单之前，会比较0.31%和。实时查看DVXE价格图表，了解每日变化。

WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF的最高价格是46.13。在27.77 - 46.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF的绩效。

WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票的最低价格是多少？

WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF（DVXE）的最低价格为27.77。将其与当前的39.36和27.77 - 46.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVXE股票是什么时候拆分的？

WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.24和41.74%中可见。

日范围
39.36 39.36
年范围
27.77 46.13
前一天收盘价
39.24
开盘价
39.36
卖价
39.36
买价
39.66
最低价
39.36
最高价
39.36
交易量
1
日变化
0.31%
月变化
0.31%
6个月变化
7.78%
年变化
41.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%