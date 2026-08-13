DVXE: WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF
今日DVXE汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点39.36和高点39.36进行交易。
关注WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DVXE股票今天的价格是多少？
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票今天的定价为39.36。它在39.36 - 39.36范围内交易，昨天的收盘价为39.24，交易量达到1。DVXE的实时价格图表显示了这些更新。
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票是否支付股息？
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF目前的价值为39.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.74%和USD。实时查看图表以跟踪DVXE走势。
如何购买DVXE股票？
您可以以39.36的当前价格购买WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票。订单通常设置在39.36或39.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DVXE的实时图表更新。
如何投资DVXE股票？
投资WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF需要考虑年度范围27.77 - 46.13和当前价格39.36。许多人在以39.36或39.66下订单之前，会比较0.31%和。实时查看DVXE价格图表，了解每日变化。
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF的最高价格是46.13。在27.77 - 46.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF的绩效。
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF股票的最低价格是多少？
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF（DVXE）的最低价格为27.77。将其与当前的39.36和27.77 - 46.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVXE股票是什么时候拆分的？
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.24和41.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.24
- 开盘价
- 39.36
- 卖价
- 39.36
- 买价
- 39.66
- 最低价
- 39.36
- 最高价
- 39.36
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- 7.78%
- 年变化
- 41.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%