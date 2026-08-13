DUOG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票今天的定价为50.36。它在49.99 - 52.44范围内交易，昨天的收盘价为51.54，交易量达到12。DUOG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF目前的价值为50.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注222.61%和USD。实时查看图表以跟踪DUOG走势。

如何购买DUOG股票？ 您可以以50.36的当前价格购买Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票。订单通常设置在50.36或50.66附近，而12和0.74%显示市场活动。立即关注DUOG的实时图表更新。

如何投资DUOG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF需要考虑年度范围2.52 - 57.11和当前价格50.36。许多人在以50.36或50.66下订单之前，会比较-1.93%和。实时查看DUOG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF的最高价格是57.11。在2.52 - 57.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF（DUOG）的最低价格为2.52。将其与当前的50.36和2.52 - 57.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。