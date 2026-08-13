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DUOG: Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF

50.36 USD 1.18 (2.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DUOG汇率已更改-2.29%。当日，交易品种以低点49.99和高点52.44进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DUOG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票今天的定价为50.36。它在49.99 - 52.44范围内交易，昨天的收盘价为51.54，交易量达到12。DUOG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF目前的价值为50.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注222.61%和USD。实时查看图表以跟踪DUOG走势。

如何购买DUOG股票？

您可以以50.36的当前价格购买Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票。订单通常设置在50.36或50.66附近，而12和0.74%显示市场活动。立即关注DUOG的实时图表更新。

如何投资DUOG股票？

投资Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF需要考虑年度范围2.52 - 57.11和当前价格50.36。许多人在以50.36或50.66下订单之前，会比较-1.93%和。实时查看DUOG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF的最高价格是57.11。在2.52 - 57.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF（DUOG）的最低价格为2.52。将其与当前的50.36和2.52 - 57.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUOG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.54和222.61%中可见。

日范围
49.99 52.44
年范围
2.52 57.11
前一天收盘价
51.54
开盘价
49.99
卖价
50.36
买价
50.66
最低价
49.99
最高价
52.44
交易量
12
日变化
-2.29%
月变化
-1.93%
6个月变化
1426.06%
年变化
222.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%