DUOG: Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF
今日DUOG汇率已更改-2.29%。当日，交易品种以低点49.99和高点52.44进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DUOG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票今天的定价为50.36。它在49.99 - 52.44范围内交易，昨天的收盘价为51.54，交易量达到12。DUOG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF目前的价值为50.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注222.61%和USD。实时查看图表以跟踪DUOG走势。
如何购买DUOG股票？
您可以以50.36的当前价格购买Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票。订单通常设置在50.36或50.66附近，而12和0.74%显示市场活动。立即关注DUOG的实时图表更新。
如何投资DUOG股票？
投资Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF需要考虑年度范围2.52 - 57.11和当前价格50.36。许多人在以50.36或50.66下订单之前，会比较-1.93%和。实时查看DUOG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF的最高价格是57.11。在2.52 - 57.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF（DUOG）的最低价格为2.52。将其与当前的50.36和2.52 - 57.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUOG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.54和222.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.54
- 开盘价
- 49.99
- 卖价
- 50.36
- 买价
- 50.66
- 最低价
- 49.99
- 最高价
- 52.44
- 交易量
- 12
- 日变化
- -2.29%
- 月变化
- -1.93%
- 6个月变化
- 1426.06%
- 年变化
- 222.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%