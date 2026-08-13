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DLLL: GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

23.86 USD 2.04 (7.88%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DLLL汇率已更改-7.88%。当日，交易品种以低点22.80和高点24.99进行交易。

关注GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DLLL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF股票今天的定价为23.86。它在22.80 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为25.90，交易量达到1679。DLLL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF目前的价值为23.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.18%和USD。实时查看图表以跟踪DLLL走势。

如何购买DLLL股票？

您可以以23.86的当前价格购买GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF股票。订单通常设置在23.86或24.16附近，而1679和-3.79%显示市场活动。立即关注DLLL的实时图表更新。

如何投资DLLL股票？

投资GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF需要考虑年度范围15.87 - 244.99和当前价格23.86。许多人在以23.86或24.16下订单之前，会比较20.44%和。实时查看DLLL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF的最高价格是244.99。在15.87 - 244.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF（DLLL）的最低价格为15.87。将其与当前的23.86和15.87 - 244.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DLLL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.90和18.18%中可见。

日范围
22.80 24.99
年范围
15.87 244.99
前一天收盘价
25.90
开盘价
24.80
卖价
23.86
买价
24.16
最低价
22.80
最高价
24.99
交易量
1.679 K
日变化
-7.88%
月变化
20.44%
6个月变化
-16.60%
年变化
18.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%