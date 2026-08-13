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DKNX: Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF

18.68 USD 1.45 (8.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DKNX汇率已更改8.42%。当日，交易品种以低点17.39和高点18.88进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DKNX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票今天的定价为18.68。它在17.39 - 18.88范围内交易，昨天的收盘价为17.23，交易量达到14。DKNX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF目前的价值为18.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.19%和USD。实时查看图表以跟踪DKNX走势。

如何购买DKNX股票？

您可以以18.68的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票。订单通常设置在18.68或18.98附近，而14和6.32%显示市场活动。立即关注DKNX的实时图表更新。

如何投资DKNX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF需要考虑年度范围3.21 - 28.85和当前价格18.68。许多人在以18.68或18.98下订单之前，会比较16.75%和。实时查看DKNX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF的最高价格是28.85。在3.21 - 28.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF（DKNX）的最低价格为3.21。将其与当前的18.68和3.21 - 28.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DKNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DKNX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.23和-9.19%中可见。

日范围
17.39 18.88
年范围
3.21 28.85
前一天收盘价
17.23
开盘价
17.57
卖价
18.68
买价
18.98
最低价
17.39
最高价
18.88
交易量
14
日变化
8.42%
月变化
16.75%
6个月变化
380.21%
年变化
-9.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%