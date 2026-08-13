DKNX: Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF
今日DKNX汇率已更改8.42%。当日，交易品种以低点17.39和高点18.88进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DKNX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票今天的定价为18.68。它在17.39 - 18.88范围内交易，昨天的收盘价为17.23，交易量达到14。DKNX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF目前的价值为18.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.19%和USD。实时查看图表以跟踪DKNX走势。
如何购买DKNX股票？
您可以以18.68的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票。订单通常设置在18.68或18.98附近，而14和6.32%显示市场活动。立即关注DKNX的实时图表更新。
如何投资DKNX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF需要考虑年度范围3.21 - 28.85和当前价格18.68。许多人在以18.68或18.98下订单之前，会比较16.75%和。实时查看DKNX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF的最高价格是28.85。在3.21 - 28.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF（DKNX）的最低价格为3.21。将其与当前的18.68和3.21 - 28.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DKNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DKNX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.23和-9.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.23
- 开盘价
- 17.57
- 卖价
- 18.68
- 买价
- 18.98
- 最低价
- 17.39
- 最高价
- 18.88
- 交易量
- 14
- 日变化
- 8.42%
- 月变化
- 16.75%
- 6个月变化
- 380.21%
- 年变化
- -9.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%