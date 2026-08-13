DKNX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票今天的定价为18.68。它在17.39 - 18.88范围内交易，昨天的收盘价为17.23，交易量达到14。DKNX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF目前的价值为18.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.19%和USD。实时查看图表以跟踪DKNX走势。

如何购买DKNX股票？ 您可以以18.68的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票。订单通常设置在18.68或18.98附近，而14和6.32%显示市场活动。立即关注DKNX的实时图表更新。

如何投资DKNX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF需要考虑年度范围3.21 - 28.85和当前价格18.68。许多人在以18.68或18.98下订单之前，会比较16.75%和。实时查看DKNX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF的最高价格是28.85。在3.21 - 28.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF（DKNX）的最低价格为3.21。将其与当前的18.68和3.21 - 28.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DKNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。