DIPS: YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF
今日DIPS汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点34.80和高点34.90进行交易。
关注YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DIPS股票今天的价格是多少？
YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为34.82。它在34.80 - 34.90范围内交易，昨天的收盘价为34.62，交易量达到4。DIPS的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF目前的价值为34.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.37%和USD。实时查看图表以跟踪DIPS走势。
如何购买DIPS股票？
您可以以34.82的当前价格购买YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在34.82或35.12附近，而4和0.06%显示市场活动。立即关注DIPS的实时图表更新。
如何投资DIPS股票？
投资YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围33.95 - 51.92和当前价格34.82。许多人在以34.82或35.12下订单之前，会比较-7.47%和。实时查看DIPS价格图表，了解每日变化。
YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF的最高价格是51.92。在33.95 - 51.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF（DIPS）的最低价格为33.95。将其与当前的34.82和33.95 - 51.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIPS股票是什么时候拆分的？
YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.62和-29.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.62
- 开盘价
- 34.80
- 卖价
- 34.82
- 买价
- 35.12
- 最低价
- 34.80
- 最高价
- 34.90
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- -7.47%
- 6个月变化
- -31.23%
- 年变化
- -29.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%