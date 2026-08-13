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DIPS: YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF

34.82 USD 0.20 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DIPS汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点34.80和高点34.90进行交易。

关注YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DIPS股票今天的价格是多少？

YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为34.82。它在34.80 - 34.90范围内交易，昨天的收盘价为34.62，交易量达到4。DIPS的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF目前的价值为34.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.37%和USD。实时查看图表以跟踪DIPS走势。

如何购买DIPS股票？

您可以以34.82的当前价格购买YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在34.82或35.12附近，而4和0.06%显示市场活动。立即关注DIPS的实时图表更新。

如何投资DIPS股票？

投资YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围33.95 - 51.92和当前价格34.82。许多人在以34.82或35.12下订单之前，会比较-7.47%和。实时查看DIPS价格图表，了解每日变化。

YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF的最高价格是51.92。在33.95 - 51.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF（DIPS）的最低价格为33.95。将其与当前的34.82和33.95 - 51.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIPS股票是什么时候拆分的？

YieldMaxTM Short NVDA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.62和-29.37%中可见。

日范围
34.80 34.90
年范围
33.95 51.92
前一天收盘价
34.62
开盘价
34.80
卖价
34.82
买价
35.12
最低价
34.80
最高价
34.90
交易量
4
日变化
0.58%
月变化
-7.47%
6个月变化
-31.23%
年变化
-29.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%