DFNM: Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF
今日DFNM汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.84和高点47.88进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DFNM股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票今天的定价为47.87。它在47.84 - 47.88范围内交易，昨天的收盘价为47.86，交易量达到190。DFNM的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF目前的价值为47.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.73%和USD。实时查看图表以跟踪DFNM走势。
如何购买DFNM股票？
您可以以47.87的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在47.87或48.17附近，而190和0.04%显示市场活动。立即关注DFNM的实时图表更新。
如何投资DFNM股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF需要考虑年度范围47.53 - 48.84和当前价格47.87。许多人在以47.87或48.17下订单之前，会比较0.38%和。实时查看DFNM价格图表，了解每日变化。
Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF的最高价格是48.84。在47.53 - 48.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF的绩效。
Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF（DFNM）的最低价格为47.53。将其与当前的47.87和47.53 - 48.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFNM股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.86和-1.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.86
- 开盘价
- 47.85
- 卖价
- 47.87
- 买价
- 48.17
- 最低价
- 47.84
- 最高价
- 47.88
- 交易量
- 190
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- -1.85%
- 年变化
- -1.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%