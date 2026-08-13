报价部分
货币 / DFNM
回到股票

DFNM: Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF

47.87 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFNM汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.84和高点47.88进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DFNM股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票今天的定价为47.87。它在47.84 - 47.88范围内交易，昨天的收盘价为47.86，交易量达到190。DFNM的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF目前的价值为47.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.73%和USD。实时查看图表以跟踪DFNM走势。

如何购买DFNM股票？

您可以以47.87的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在47.87或48.17附近，而190和0.04%显示市场活动。立即关注DFNM的实时图表更新。

如何投资DFNM股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF需要考虑年度范围47.53 - 48.84和当前价格47.87。许多人在以47.87或48.17下订单之前，会比较0.38%和。实时查看DFNM价格图表，了解每日变化。

Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF的最高价格是48.84。在47.53 - 48.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF的绩效。

Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF（DFNM）的最低价格为47.53。将其与当前的47.87和47.53 - 48.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFNM股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional National Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.86和-1.73%中可见。

日范围
47.84 47.88
年范围
47.53 48.84
前一天收盘价
47.86
开盘价
47.85
卖价
47.87
买价
48.17
最低价
47.84
最高价
47.88
交易量
190
日变化
0.02%
月变化
0.38%
6个月变化
-1.85%
年变化
-1.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%