CTAP: Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
今日CTAP汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点28.02和高点28.27进行交易。
关注Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CTAP股票今天的价格是多少？
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF股票今天的定价为28.24。它在28.02 - 28.27范围内交易，昨天的收盘价为28.20，交易量达到63。CTAP的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF股票是否支付股息？
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF目前的价值为28.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.60%和USD。实时查看图表以跟踪CTAP走势。
如何购买CTAP股票？
您可以以28.24的当前价格购买Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF股票。订单通常设置在28.24或28.54附近，而63和0.79%显示市场活动。立即关注CTAP的实时图表更新。
如何投资CTAP股票？
投资Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF需要考虑年度范围24.80 - 33.60和当前价格28.24。许多人在以28.24或28.54下订单之前，会比较6.37%和。实时查看CTAP价格图表，了解每日变化。
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF的最高价格是33.60。在24.80 - 33.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF的绩效。
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF（CTAP）的最低价格为24.80。将其与当前的28.24和24.80 - 33.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CTAP股票是什么时候拆分的？
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.20和13.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.20
- 开盘价
- 28.02
- 卖价
- 28.24
- 买价
- 28.54
- 最低价
- 28.02
- 最高价
- 28.27
- 交易量
- 63
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 6.37%
- 6个月变化
- -0.98%
- 年变化
- 13.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%