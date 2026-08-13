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CRWL: GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

81.67 USD 2.44 (2.90%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRWL汇率已更改-2.90%。当日，交易品种以低点79.65和高点83.97进行交易。

关注GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRWL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票今天的定价为81.67。它在79.65 - 83.97范围内交易，昨天的收盘价为84.11，交易量达到155。CRWL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF目前的价值为81.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注255.09%和USD。实时查看图表以跟踪CRWL走势。

如何购买CRWL股票？

您可以以81.67的当前价格购买GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票。订单通常设置在81.67或81.97附近，而155和-2.11%显示市场活动。立即关注CRWL的实时图表更新。

如何投资CRWL股票？

投资GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF需要考虑年度范围15.25 - 85.16和当前价格81.67。许多人在以81.67或81.97下订单之前，会比较29.51%和。实时查看CRWL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF的最高价格是85.16。在15.25 - 85.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF（CRWL）的最低价格为15.25。将其与当前的81.67和15.25 - 85.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRWL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.11和255.09%中可见。

日范围
79.65 83.97
年范围
15.25 85.16
前一天收盘价
84.11
开盘价
83.43
卖价
81.67
买价
81.97
最低价
79.65
最高价
83.97
交易量
155
日变化
-2.90%
月变化
29.51%
6个月变化
349.23%
年变化
255.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%