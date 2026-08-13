CRWL股票今天的价格是多少？ GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票今天的定价为81.67。它在79.65 - 83.97范围内交易，昨天的收盘价为84.11，交易量达到155。CRWL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票是否支付股息？ GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF目前的价值为81.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注255.09%和USD。实时查看图表以跟踪CRWL走势。

如何购买CRWL股票？ 您可以以81.67的当前价格购买GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票。订单通常设置在81.67或81.97附近，而155和-2.11%显示市场活动。立即关注CRWL的实时图表更新。

如何投资CRWL股票？ 投资GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF需要考虑年度范围15.25 - 85.16和当前价格81.67。许多人在以81.67或81.97下订单之前，会比较29.51%和。实时查看CRWL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF的最高价格是85.16。在15.25 - 85.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF（CRWL）的最低价格为15.25。将其与当前的81.67和15.25 - 85.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。