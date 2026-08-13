CRWL: GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF
今日CRWL汇率已更改-2.90%。当日，交易品种以低点79.65和高点83.97进行交易。
关注GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
CRWL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票今天的定价为81.67。它在79.65 - 83.97范围内交易，昨天的收盘价为84.11，交易量达到155。CRWL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF目前的价值为81.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注255.09%和USD。实时查看图表以跟踪CRWL走势。
如何购买CRWL股票？
您可以以81.67的当前价格购买GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票。订单通常设置在81.67或81.97附近，而155和-2.11%显示市场活动。立即关注CRWL的实时图表更新。
如何投资CRWL股票？
投资GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF需要考虑年度范围15.25 - 85.16和当前价格81.67。许多人在以81.67或81.97下订单之前，会比较29.51%和。实时查看CRWL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF的最高价格是85.16。在15.25 - 85.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF（CRWL）的最低价格为15.25。将其与当前的81.67和15.25 - 85.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRWL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.11和255.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 84.11
- 开盘价
- 83.43
- 卖价
- 81.67
- 买价
- 81.97
- 最低价
- 79.65
- 最高价
- 83.97
- 交易量
- 155
- 日变化
- -2.90%
- 月变化
- 29.51%
- 6个月变化
- 349.23%
- 年变化
- 255.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%