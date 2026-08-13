CRDU: Tradr 2X Long CRDO Daily ETF
今日CRDU汇率已更改6.12%。当日，交易品种以低点16.00和高点17.36进行交易。
关注Tradr 2X Long CRDO Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CRDU股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票今天的定价为17.35。它在16.00 - 17.36范围内交易，昨天的收盘价为16.35，交易量达到361。CRDU的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF目前的价值为17.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.69%和USD。实时查看图表以跟踪CRDU走势。
如何购买CRDU股票？
您可以以17.35的当前价格购买Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票。订单通常设置在17.35或17.65附近，而361和4.39%显示市场活动。立即关注CRDU的实时图表更新。
如何投资CRDU股票？
投资Tradr 2X Long CRDO Daily ETF需要考虑年度范围5.15 - 126.88和当前价格17.35。许多人在以17.35或17.65下订单之前，会比较48.29%和。实时查看CRDU价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long CRDO Daily ETF的最高价格是126.88。在5.15 - 126.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CRDO Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF（CRDU）的最低价格为5.15。将其与当前的17.35和5.15 - 126.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRDU股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.35和-31.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.35
- 开盘价
- 16.62
- 卖价
- 17.35
- 买价
- 17.65
- 最低价
- 16.00
- 最高价
- 17.36
- 交易量
- 361
- 日变化
- 6.12%
- 月变化
- 48.29%
- 6个月变化
- 132.26%
- 年变化
- -31.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%