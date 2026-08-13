CRDU股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票今天的定价为17.35。它在16.00 - 17.36范围内交易，昨天的收盘价为16.35，交易量达到361。CRDU的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long CRDO Daily ETF目前的价值为17.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.69%和USD。实时查看图表以跟踪CRDU走势。

如何购买CRDU股票？ 您可以以17.35的当前价格购买Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票。订单通常设置在17.35或17.65附近，而361和4.39%显示市场活动。立即关注CRDU的实时图表更新。

如何投资CRDU股票？ 投资Tradr 2X Long CRDO Daily ETF需要考虑年度范围5.15 - 126.88和当前价格17.35。许多人在以17.35或17.65下订单之前，会比较48.29%和。实时查看CRDU价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long CRDO Daily ETF的最高价格是126.88。在5.15 - 126.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CRDO Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long CRDO Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long CRDO Daily ETF（CRDU）的最低价格为5.15。将其与当前的17.35和5.15 - 126.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。