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CPXR: USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

32.80 USD 0.23 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CPXR汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点32.73和高点32.90进行交易。

关注USCF Daily Target 2X Copper Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

CPXR股票今天的价格是多少？

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票今天的定价为32.80。它在32.73 - 32.90范围内交易，昨天的收盘价为32.57，交易量达到6。CPXR的实时价格图表显示了这些更新。

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票是否支付股息？

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF目前的价值为32.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.38%和USD。实时查看图表以跟踪CPXR走势。

如何购买CPXR股票？

您可以以32.80的当前价格购买USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票。订单通常设置在32.80或33.10附近，而6和-0.30%显示市场活动。立即关注CPXR的实时图表更新。

如何投资CPXR股票？

投资USCF Daily Target 2X Copper Index ETF需要考虑年度范围22.04 - 34.47和当前价格32.80。许多人在以32.80或33.10下订单之前，会比较5.09%和。实时查看CPXR价格图表，了解每日变化。

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，USCF Daily Target 2X Copper Index ETF的最高价格是34.47。在22.04 - 34.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪USCF Daily Target 2X Copper Index ETF的绩效。

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票的最低价格是多少？

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF（CPXR）的最低价格为22.04。将其与当前的32.80和22.04 - 34.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CPXR股票是什么时候拆分的？

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.57和25.38%中可见。

日范围
32.73 32.90
年范围
22.04 34.47
前一天收盘价
32.57
开盘价
32.90
卖价
32.80
买价
33.10
最低价
32.73
最高价
32.90
交易量
6
日变化
0.71%
月变化
5.09%
6个月变化
16.93%
年变化
25.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%