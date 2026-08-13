CPXR股票今天的价格是多少？ USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票今天的定价为32.80。它在32.73 - 32.90范围内交易，昨天的收盘价为32.57，交易量达到6。CPXR的实时价格图表显示了这些更新。

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票是否支付股息？ USCF Daily Target 2X Copper Index ETF目前的价值为32.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.38%和USD。实时查看图表以跟踪CPXR走势。

如何购买CPXR股票？ 您可以以32.80的当前价格购买USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票。订单通常设置在32.80或33.10附近，而6和-0.30%显示市场活动。立即关注CPXR的实时图表更新。

如何投资CPXR股票？ 投资USCF Daily Target 2X Copper Index ETF需要考虑年度范围22.04 - 34.47和当前价格32.80。许多人在以32.80或33.10下订单之前，会比较5.09%和。实时查看CPXR价格图表，了解每日变化。

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，USCF Daily Target 2X Copper Index ETF的最高价格是34.47。在22.04 - 34.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪USCF Daily Target 2X Copper Index ETF的绩效。

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票的最低价格是多少？ USCF Daily Target 2X Copper Index ETF（CPXR）的最低价格为22.04。将其与当前的32.80和22.04 - 34.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。