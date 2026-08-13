CPXR: USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
今日CPXR汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点32.73和高点32.90进行交易。
关注USCF Daily Target 2X Copper Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CPXR股票今天的价格是多少？
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票今天的定价为32.80。它在32.73 - 32.90范围内交易，昨天的收盘价为32.57，交易量达到6。CPXR的实时价格图表显示了这些更新。
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票是否支付股息？
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF目前的价值为32.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.38%和USD。实时查看图表以跟踪CPXR走势。
如何购买CPXR股票？
您可以以32.80的当前价格购买USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票。订单通常设置在32.80或33.10附近，而6和-0.30%显示市场活动。立即关注CPXR的实时图表更新。
如何投资CPXR股票？
投资USCF Daily Target 2X Copper Index ETF需要考虑年度范围22.04 - 34.47和当前价格32.80。许多人在以32.80或33.10下订单之前，会比较5.09%和。实时查看CPXR价格图表，了解每日变化。
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，USCF Daily Target 2X Copper Index ETF的最高价格是34.47。在22.04 - 34.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪USCF Daily Target 2X Copper Index ETF的绩效。
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF股票的最低价格是多少？
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF（CPXR）的最低价格为22.04。将其与当前的32.80和22.04 - 34.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CPXR股票是什么时候拆分的？
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.57和25.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.57
- 开盘价
- 32.90
- 卖价
- 32.80
- 买价
- 33.10
- 最低价
- 32.73
- 最高价
- 32.90
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- 5.09%
- 6个月变化
- 16.93%
- 年变化
- 25.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%