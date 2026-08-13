COTG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票今天的定价为12.78。它在12.59 - 13.02范围内交易，昨天的收盘价为12.95，交易量达到82。COTG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF目前的价值为12.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.06%和USD。实时查看图表以跟踪COTG走势。

如何购买COTG股票？ 您可以以12.78的当前价格购买Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票。订单通常设置在12.78或13.08附近，而82和-1.16%显示市场活动。立即关注COTG的实时图表更新。

如何投资COTG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF需要考虑年度范围11.14 - 17.80和当前价格12.78。许多人在以12.78或13.08下订单之前，会比较-3.55%和。实时查看COTG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF的最高价格是17.80。在11.14 - 17.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF（COTG）的最低价格为11.14。将其与当前的12.78和11.14 - 17.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。