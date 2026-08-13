COTG: Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF
今日COTG汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点12.59和高点13.02进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
COTG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票今天的定价为12.78。它在12.59 - 13.02范围内交易，昨天的收盘价为12.95，交易量达到82。COTG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF目前的价值为12.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.06%和USD。实时查看图表以跟踪COTG走势。
如何购买COTG股票？
您可以以12.78的当前价格购买Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票。订单通常设置在12.78或13.08附近，而82和-1.16%显示市场活动。立即关注COTG的实时图表更新。
如何投资COTG股票？
投资Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF需要考虑年度范围11.14 - 17.80和当前价格12.78。许多人在以12.78或13.08下订单之前，会比较-3.55%和。实时查看COTG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF的最高价格是17.80。在11.14 - 17.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF（COTG）的最低价格为11.14。将其与当前的12.78和11.14 - 17.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COTG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.95和-14.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.95
- 开盘价
- 12.93
- 卖价
- 12.78
- 买价
- 13.08
- 最低价
- 12.59
- 最高价
- 13.02
- 交易量
- 82
- 日变化
- -1.31%
- 月变化
- -3.55%
- 6个月变化
- -18.49%
- 年变化
- -14.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%