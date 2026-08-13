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COTG: Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF

12.78 USD 0.17 (1.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COTG汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点12.59和高点13.02进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COTG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票今天的定价为12.78。它在12.59 - 13.02范围内交易，昨天的收盘价为12.95，交易量达到82。COTG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF目前的价值为12.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.06%和USD。实时查看图表以跟踪COTG走势。

如何购买COTG股票？

您可以以12.78的当前价格购买Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票。订单通常设置在12.78或13.08附近，而82和-1.16%显示市场活动。立即关注COTG的实时图表更新。

如何投资COTG股票？

投资Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF需要考虑年度范围11.14 - 17.80和当前价格12.78。许多人在以12.78或13.08下订单之前，会比较-3.55%和。实时查看COTG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF的最高价格是17.80。在11.14 - 17.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF（COTG）的最低价格为11.14。将其与当前的12.78和11.14 - 17.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COTG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long Cost Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.95和-14.06%中可见。

日范围
12.59 13.02
年范围
11.14 17.80
前一天收盘价
12.95
开盘价
12.93
卖价
12.78
买价
13.08
最低价
12.59
最高价
13.02
交易量
82
日变化
-1.31%
月变化
-3.55%
6个月变化
-18.49%
年变化
-14.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%