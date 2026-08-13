CONI: GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
今日CONI汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点49.24和高点53.50进行交易。
关注GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CONI股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票今天的定价为52.08。它在49.24 - 53.50范围内交易，昨天的收盘价为51.99，交易量达到115。CONI的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF目前的价值为52.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-44.42%和USD。实时查看图表以跟踪CONI走势。
如何购买CONI股票？
您可以以52.08的当前价格购买GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票。订单通常设置在52.08或52.38附近，而115和-1.29%显示市场活动。立即关注CONI的实时图表更新。
如何投资CONI股票？
投资GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF需要考虑年度范围31.78 - 103.87和当前价格52.08。许多人在以52.08或52.38下订单之前，会比较-7.68%和。实时查看CONI价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF的最高价格是103.87。在31.78 - 103.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF（CONI）的最低价格为31.78。将其与当前的52.08和31.78 - 103.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CONI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CONI股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.99和-44.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.99
- 开盘价
- 52.76
- 卖价
- 52.08
- 买价
- 52.38
- 最低价
- 49.24
- 最高价
- 53.50
- 交易量
- 115
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- -7.68%
- 6个月变化
- -31.39%
- 年变化
- -44.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%