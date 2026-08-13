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CONI: GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

52.08 USD 0.09 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CONI汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点49.24和高点53.50进行交易。

关注GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CONI股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票今天的定价为52.08。它在49.24 - 53.50范围内交易，昨天的收盘价为51.99，交易量达到115。CONI的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF目前的价值为52.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-44.42%和USD。实时查看图表以跟踪CONI走势。

如何购买CONI股票？

您可以以52.08的当前价格购买GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票。订单通常设置在52.08或52.38附近，而115和-1.29%显示市场活动。立即关注CONI的实时图表更新。

如何投资CONI股票？

投资GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF需要考虑年度范围31.78 - 103.87和当前价格52.08。许多人在以52.08或52.38下订单之前，会比较-7.68%和。实时查看CONI价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF的最高价格是103.87。在31.78 - 103.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF（CONI）的最低价格为31.78。将其与当前的52.08和31.78 - 103.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CONI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CONI股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.99和-44.42%中可见。

日范围
49.24 53.50
年范围
31.78 103.87
前一天收盘价
51.99
开盘价
52.76
卖价
52.08
买价
52.38
最低价
49.24
最高价
53.50
交易量
115
日变化
0.17%
月变化
-7.68%
6个月变化
-31.39%
年变化
-44.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%