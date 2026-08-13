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CNCG: Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF

32.20 USD 0.68 (2.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CNCG汇率已更改2.16%。当日，交易品种以低点27.07和高点32.20进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CNCG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票今天的定价为32.20。它在27.07 - 32.20范围内交易，昨天的收盘价为31.52，交易量达到8。CNCG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF目前的价值为32.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注113.53%和USD。实时查看图表以跟踪CNCG走势。

如何购买CNCG股票？

您可以以32.20的当前价格购买Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票。订单通常设置在32.20或32.50附近，而8和12.98%显示市场活动。立即关注CNCG的实时图表更新。

如何投资CNCG股票？

投资Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF需要考虑年度范围9.01 - 37.61和当前价格32.20。许多人在以32.20或32.50下订单之前，会比较-10.85%和。实时查看CNCG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF的最高价格是37.61。在9.01 - 37.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF（CNCG）的最低价格为9.01。将其与当前的32.20和9.01 - 37.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CNCG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.52和113.53%中可见。

日范围
27.07 32.20
年范围
9.01 37.61
前一天收盘价
31.52
开盘价
28.50
卖价
32.20
买价
32.50
最低价
27.07
最高价
32.20
交易量
8
日变化
2.16%
月变化
-10.85%
6个月变化
85.70%
年变化
113.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%