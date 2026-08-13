CNCG: Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF
今日CNCG汇率已更改2.16%。当日，交易品种以低点27.07和高点32.20进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CNCG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票今天的定价为32.20。它在27.07 - 32.20范围内交易，昨天的收盘价为31.52，交易量达到8。CNCG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF目前的价值为32.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注113.53%和USD。实时查看图表以跟踪CNCG走势。
如何购买CNCG股票？
您可以以32.20的当前价格购买Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票。订单通常设置在32.20或32.50附近，而8和12.98%显示市场活动。立即关注CNCG的实时图表更新。
如何投资CNCG股票？
投资Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF需要考虑年度范围9.01 - 37.61和当前价格32.20。许多人在以32.20或32.50下订单之前，会比较-10.85%和。实时查看CNCG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF的最高价格是37.61。在9.01 - 37.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF（CNCG）的最低价格为9.01。将其与当前的32.20和9.01 - 37.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CNCG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.52和113.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.52
- 开盘价
- 28.50
- 卖价
- 32.20
- 买价
- 32.50
- 最低价
- 27.07
- 最高价
- 32.20
- 交易量
- 8
- 日变化
- 2.16%
- 月变化
- -10.85%
- 6个月变化
- 85.70%
- 年变化
- 113.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%