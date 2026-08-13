CMGG: Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF
今日CMGG汇率已更改2.36%。当日，交易品种以低点13.92和高点14.58进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CMGG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF股票今天的定价为14.34。它在13.92 - 14.58范围内交易，昨天的收盘价为14.01，交易量达到15。CMGG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF目前的价值为14.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.78%和USD。实时查看图表以跟踪CMGG走势。
如何购买CMGG股票？
您可以以14.34的当前价格购买Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF股票。订单通常设置在14.34或14.64附近，而15和-1.58%显示市场活动。立即关注CMGG的实时图表更新。
如何投资CMGG股票？
投资Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF需要考虑年度范围10.50 - 24.68和当前价格14.34。许多人在以14.34或14.64下订单之前，会比较-6.03%和。实时查看CMGG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF的最高价格是24.68。在10.50 - 24.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF（CMGG）的最低价格为10.50。将其与当前的14.34和10.50 - 24.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CMGG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.01和-2.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.01
- 开盘价
- 14.57
- 卖价
- 14.34
- 买价
- 14.64
- 最低价
- 13.92
- 最高价
- 14.58
- 交易量
- 15
- 日变化
- 2.36%
- 月变化
- -6.03%
- 6个月变化
- -33.64%
- 年变化
- -2.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%