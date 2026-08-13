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BULG: Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF

39.08 USD 0.88 (2.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BULG汇率已更改2.30%。当日，交易品种以低点38.05和高点39.08进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BULG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票今天的定价为39.08。它在38.05 - 39.08范围内交易，昨天的收盘价为38.20，交易量达到2。BULG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF目前的价值为39.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注252.71%和USD。实时查看图表以跟踪BULG走势。

如何购买BULG股票？

您可以以39.08的当前价格购买Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票。订单通常设置在39.08或39.38附近，而2和2.71%显示市场活动。立即关注BULG的实时图表更新。

如何投资BULG股票？

投资Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF需要考虑年度范围0.92 - 50.00和当前价格39.08。许多人在以39.08或39.38下订单之前，会比较2.25%和。实时查看BULG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF的最高价格是50.00。在0.92 - 50.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF（BULG）的最低价格为0.92。将其与当前的39.08和0.92 - 50.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BULG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BULG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.20和252.71%中可见。

日范围
38.05 39.08
年范围
0.92 50.00
前一天收盘价
38.20
开盘价
38.05
卖价
39.08
买价
39.38
最低价
38.05
最高价
39.08
交易量
2
日变化
2.30%
月变化
2.25%
6个月变化
2522.82%
年变化
252.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%