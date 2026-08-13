BULG: Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF
今日BULG汇率已更改2.30%。当日，交易品种以低点38.05和高点39.08进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BULG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票今天的定价为39.08。它在38.05 - 39.08范围内交易，昨天的收盘价为38.20，交易量达到2。BULG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF目前的价值为39.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注252.71%和USD。实时查看图表以跟踪BULG走势。
如何购买BULG股票？
您可以以39.08的当前价格购买Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票。订单通常设置在39.08或39.38附近，而2和2.71%显示市场活动。立即关注BULG的实时图表更新。
如何投资BULG股票？
投资Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF需要考虑年度范围0.92 - 50.00和当前价格39.08。许多人在以39.08或39.38下订单之前，会比较2.25%和。实时查看BULG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF的最高价格是50.00。在0.92 - 50.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF（BULG）的最低价格为0.92。将其与当前的39.08和0.92 - 50.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BULG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BULG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.20和252.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.20
- 开盘价
- 38.05
- 卖价
- 39.08
- 买价
- 39.38
- 最低价
- 38.05
- 最高价
- 39.08
- 交易量
- 2
- 日变化
- 2.30%
- 月变化
- 2.25%
- 6个月变化
- 2522.82%
- 年变化
- 252.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%