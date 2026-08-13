BSMZ: Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
今日BSMZ汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点25.08和高点25.19进行交易。
关注Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BSMZ股票今天的价格是多少？
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票今天的定价为25.08。它在25.08 - 25.19范围内交易，昨天的收盘价为25.11，交易量达到44。BSMZ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票是否支付股息？
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF目前的价值为25.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.44%和USD。实时查看图表以跟踪BSMZ走势。
如何购买BSMZ股票？
您可以以25.08的当前价格购买Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在25.08或25.38附近，而44和-0.40%显示市场活动。立即关注BSMZ的实时图表更新。
如何投资BSMZ股票？
投资Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF需要考虑年度范围24.85 - 25.92和当前价格25.08。许多人在以25.08或25.38下订单之前，会比较0.60%和。实时查看BSMZ价格图表，了解每日变化。
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF的最高价格是25.92。在24.85 - 25.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF的绩效。
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF（BSMZ）的最低价格为24.85。将其与当前的25.08和24.85 - 25.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BSMZ股票是什么时候拆分的？
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.11和-0.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.11
- 开盘价
- 25.18
- 卖价
- 25.08
- 买价
- 25.38
- 最低价
- 25.08
- 最高价
- 25.19
- 交易量
- 44
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 0.60%
- 6个月变化
- -3.02%
- 年变化
- -0.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%