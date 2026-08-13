BSMZ股票今天的价格是多少？ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票今天的定价为25.08。它在25.08 - 25.19范围内交易，昨天的收盘价为25.11，交易量达到44。BSMZ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票是否支付股息？ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF目前的价值为25.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.44%和USD。实时查看图表以跟踪BSMZ走势。

如何购买BSMZ股票？ 您可以以25.08的当前价格购买Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在25.08或25.38附近，而44和-0.40%显示市场活动。立即关注BSMZ的实时图表更新。

如何投资BSMZ股票？ 投资Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF需要考虑年度范围24.85 - 25.92和当前价格25.08。许多人在以25.08或25.38下订单之前，会比较0.60%和。实时查看BSMZ价格图表，了解每日变化。

Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF的最高价格是25.92。在24.85 - 25.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF的绩效。

Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF（BSMZ）的最低价格为24.85。将其与当前的25.08和24.85 - 25.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。