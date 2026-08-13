BRKU: Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares
今日BRKU汇率已更改-4.91%。当日，交易品种以低点24.13和高点25.46进行交易。
关注Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BRKU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票今天的定价为24.19。它在24.13 - 25.46范围内交易，昨天的收盘价为25.44，交易量达到315。BRKU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares目前的价值为24.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.83%和USD。实时查看图表以跟踪BRKU走势。
如何购买BRKU股票？
您可以以24.19的当前价格购买Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票。订单通常设置在24.19或24.49附近，而315和-4.99%显示市场活动。立即关注BRKU的实时图表更新。
如何投资BRKU股票？
投资Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares需要考虑年度范围20.25 - 26.18和当前价格24.19。许多人在以24.19或24.49下订单之前，会比较0.71%和。实时查看BRKU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares的最高价格是26.18。在20.25 - 26.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares（BRKU）的最低价格为20.25。将其与当前的24.19和20.25 - 26.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRKU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BRKU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.44和0.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.44
- 开盘价
- 25.46
- 卖价
- 24.19
- 买价
- 24.49
- 最低价
- 24.13
- 最高价
- 25.46
- 交易量
- 315
- 日变化
- -4.91%
- 月变化
- 0.71%
- 6个月变化
- 2.76%
- 年变化
- 0.83%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%