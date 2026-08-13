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BRKU: Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

24.19 USD 1.25 (4.91%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BRKU汇率已更改-4.91%。当日，交易品种以低点24.13和高点25.46进行交易。

关注Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BRKU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票今天的定价为24.19。它在24.13 - 25.46范围内交易，昨天的收盘价为25.44，交易量达到315。BRKU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares目前的价值为24.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.83%和USD。实时查看图表以跟踪BRKU走势。

如何购买BRKU股票？

您可以以24.19的当前价格购买Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票。订单通常设置在24.19或24.49附近，而315和-4.99%显示市场活动。立即关注BRKU的实时图表更新。

如何投资BRKU股票？

投资Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares需要考虑年度范围20.25 - 26.18和当前价格24.19。许多人在以24.19或24.49下订单之前，会比较0.71%和。实时查看BRKU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares的最高价格是26.18。在20.25 - 26.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares（BRKU）的最低价格为20.25。将其与当前的24.19和20.25 - 26.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRKU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRKU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.44和0.83%中可见。

日范围
24.13 25.46
年范围
20.25 26.18
前一天收盘价
25.44
开盘价
25.46
卖价
24.19
买价
24.49
最低价
24.13
最高价
25.46
交易量
315
日变化
-4.91%
月变化
0.71%
6个月变化
2.76%
年变化
0.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%