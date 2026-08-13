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BRIF: FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF

38.03 USD 0.07 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BRIF汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点38.00和高点38.20进行交易。

关注FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BRIF股票今天的价格是多少？

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票今天的定价为38.03。它在38.00 - 38.20范围内交易，昨天的收盘价为38.10，交易量达到11。BRIF的实时价格图表显示了这些更新。

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票是否支付股息？

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF目前的价值为38.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.11%和USD。实时查看图表以跟踪BRIF走势。

如何购买BRIF股票？

您可以以38.03的当前价格购买FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票。订单通常设置在38.03或38.33附近，而11和-0.45%显示市场活动。立即关注BRIF的实时图表更新。

如何投资BRIF股票？

投资FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF需要考虑年度范围29.07 - 38.22和当前价格38.03。许多人在以38.03或38.33下订单之前，会比较4.42%和。实时查看BRIF价格图表，了解每日变化。

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF的最高价格是38.22。在29.07 - 38.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF的绩效。

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票的最低价格是多少？

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF（BRIF）的最低价格为29.07。将其与当前的38.03和29.07 - 38.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRIF股票是什么时候拆分的？

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.10和23.11%中可见。

日范围
38.00 38.20
年范围
29.07 38.22
前一天收盘价
38.10
开盘价
38.20
卖价
38.03
买价
38.33
最低价
38.00
最高价
38.20
交易量
11
日变化
-0.18%
月变化
4.42%
6个月变化
22.76%
年变化
23.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%