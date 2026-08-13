BRIF: FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
今日BRIF汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点38.00和高点38.20进行交易。
关注FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BRIF股票今天的价格是多少？
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票今天的定价为38.03。它在38.00 - 38.20范围内交易，昨天的收盘价为38.10，交易量达到11。BRIF的实时价格图表显示了这些更新。
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票是否支付股息？
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF目前的价值为38.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.11%和USD。实时查看图表以跟踪BRIF走势。
如何购买BRIF股票？
您可以以38.03的当前价格购买FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票。订单通常设置在38.03或38.33附近，而11和-0.45%显示市场活动。立即关注BRIF的实时图表更新。
如何投资BRIF股票？
投资FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF需要考虑年度范围29.07 - 38.22和当前价格38.03。许多人在以38.03或38.33下订单之前，会比较4.42%和。实时查看BRIF价格图表，了解每日变化。
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF的最高价格是38.22。在29.07 - 38.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF的绩效。
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF股票的最低价格是多少？
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF（BRIF）的最低价格为29.07。将其与当前的38.03和29.07 - 38.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BRIF股票是什么时候拆分的？
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.10和23.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.10
- 开盘价
- 38.20
- 卖价
- 38.03
- 买价
- 38.33
- 最低价
- 38.00
- 最高价
- 38.20
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 4.42%
- 6个月变化
- 22.76%
- 年变化
- 23.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%