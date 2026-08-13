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BREM: iShares Emerging Markets Bond Active ETF

50.89 USD 0.12 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BREM汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点50.86和高点50.89进行交易。

关注iShares Emerging Markets Bond Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BREM股票今天的价格是多少？

iShares Emerging Markets Bond Active ETF股票今天的定价为50.89。它在50.86 - 50.89范围内交易，昨天的收盘价为50.77，交易量达到2。BREM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Emerging Markets Bond Active ETF股票是否支付股息？

iShares Emerging Markets Bond Active ETF目前的价值为50.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.27%和USD。实时查看图表以跟踪BREM走势。

如何购买BREM股票？

您可以以50.89的当前价格购买iShares Emerging Markets Bond Active ETF股票。订单通常设置在50.89或51.19附近，而2和0.06%显示市场活动。立即关注BREM的实时图表更新。

如何投资BREM股票？

投资iShares Emerging Markets Bond Active ETF需要考虑年度范围49.47 - 52.07和当前价格50.89。许多人在以50.89或51.19下订单之前，会比较1.41%和。实时查看BREM价格图表，了解每日变化。

iShares Emerging Markets Bond Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Emerging Markets Bond Active ETF的最高价格是52.07。在49.47 - 52.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Emerging Markets Bond Active ETF的绩效。

iShares Emerging Markets Bond Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Emerging Markets Bond Active ETF（BREM）的最低价格为49.47。将其与当前的50.89和49.47 - 52.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BREM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BREM股票是什么时候拆分的？

iShares Emerging Markets Bond Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.77和1.27%中可见。

日范围
50.86 50.89
年范围
49.47 52.07
前一天收盘价
50.77
开盘价
50.86
卖价
50.89
买价
51.19
最低价
50.86
最高价
50.89
交易量
2
日变化
0.24%
月变化
1.41%
6个月变化
-0.57%
年变化
1.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%