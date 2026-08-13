BOEU: Direxion Daily BA Bull 2X Shares
今日BOEU汇率已更改-0.80%。当日，交易品种以低点38.26和高点39.02进行交易。
关注Direxion Daily BA Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BOEU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票今天的定价为38.34。它在38.26 - 39.02范围内交易，昨天的收盘价为38.65，交易量达到6。BOEU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily BA Bull 2X Shares目前的价值为38.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.32%和USD。实时查看图表以跟踪BOEU走势。
如何购买BOEU股票？
您可以以38.34的当前价格购买Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票。订单通常设置在38.34或38.64附近，而6和-1.74%显示市场活动。立即关注BOEU的实时图表更新。
如何投资BOEU股票？
投资Direxion Daily BA Bull 2X Shares需要考虑年度范围27.25 - 44.92和当前价格38.34。许多人在以38.34或38.64下订单之前，会比较10.65%和。实时查看BOEU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily BA Bull 2X Shares的最高价格是44.92。在27.25 - 44.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily BA Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily BA Bull 2X Shares（BOEU）的最低价格为27.25。将其与当前的38.34和27.25 - 44.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BOEU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily BA Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.65和-14.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.65
- 开盘价
- 39.02
- 卖价
- 38.34
- 买价
- 38.64
- 最低价
- 38.26
- 最高价
- 39.02
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.80%
- 月变化
- 10.65%
- 6个月变化
- -4.06%
- 年变化
- -14.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%