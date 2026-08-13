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BOEU: Direxion Daily BA Bull 2X Shares

38.34 USD 0.31 (0.80%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BOEU汇率已更改-0.80%。当日，交易品种以低点38.26和高点39.02进行交易。

关注Direxion Daily BA Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BOEU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票今天的定价为38.34。它在38.26 - 39.02范围内交易，昨天的收盘价为38.65，交易量达到6。BOEU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily BA Bull 2X Shares目前的价值为38.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.32%和USD。实时查看图表以跟踪BOEU走势。

如何购买BOEU股票？

您可以以38.34的当前价格购买Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票。订单通常设置在38.34或38.64附近，而6和-1.74%显示市场活动。立即关注BOEU的实时图表更新。

如何投资BOEU股票？

投资Direxion Daily BA Bull 2X Shares需要考虑年度范围27.25 - 44.92和当前价格38.34。许多人在以38.34或38.64下订单之前，会比较10.65%和。实时查看BOEU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily BA Bull 2X Shares的最高价格是44.92。在27.25 - 44.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily BA Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily BA Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily BA Bull 2X Shares（BOEU）的最低价格为27.25。将其与当前的38.34和27.25 - 44.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOEU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily BA Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.65和-14.32%中可见。

日范围
38.26 39.02
年范围
27.25 44.92
前一天收盘价
38.65
开盘价
39.02
卖价
38.34
买价
38.64
最低价
38.26
最高价
39.02
交易量
6
日变化
-0.80%
月变化
10.65%
6个月变化
-4.06%
年变化
-14.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%