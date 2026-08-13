BOEG: Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF
今日BOEG汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点15.14和高点15.46进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BOEG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票今天的定价为15.15。它在15.14 - 15.46范围内交易，昨天的收盘价为15.19，交易量达到29。BOEG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF目前的价值为15.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.37%和USD。实时查看图表以跟踪BOEG走势。
如何购买BOEG股票？
您可以以15.15的当前价格购买Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票。订单通常设置在15.15或15.45附近，而29和-2.01%显示市场活动。立即关注BOEG的实时图表更新。
如何投资BOEG股票？
投资Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF需要考虑年度范围10.34 - 20.43和当前价格15.15。许多人在以15.15或15.45下订单之前，会比较8.21%和。实时查看BOEG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF的最高价格是20.43。在10.34 - 20.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF（BOEG）的最低价格为10.34。将其与当前的15.15和10.34 - 20.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOEG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BOEG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.19和-18.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.19
- 开盘价
- 15.46
- 卖价
- 15.15
- 买价
- 15.45
- 最低价
- 15.14
- 最高价
- 15.46
- 交易量
- 29
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 8.21%
- 6个月变化
- -4.90%
- 年变化
- -18.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%