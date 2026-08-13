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BOEG: Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

15.15 USD 0.04 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BOEG汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点15.14和高点15.46进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BOEG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票今天的定价为15.15。它在15.14 - 15.46范围内交易，昨天的收盘价为15.19，交易量达到29。BOEG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF目前的价值为15.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.37%和USD。实时查看图表以跟踪BOEG走势。

如何购买BOEG股票？

您可以以15.15的当前价格购买Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票。订单通常设置在15.15或15.45附近，而29和-2.01%显示市场活动。立即关注BOEG的实时图表更新。

如何投资BOEG股票？

投资Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF需要考虑年度范围10.34 - 20.43和当前价格15.15。许多人在以15.15或15.45下订单之前，会比较8.21%和。实时查看BOEG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF的最高价格是20.43。在10.34 - 20.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF（BOEG）的最低价格为10.34。将其与当前的15.15和10.34 - 20.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOEG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOEG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.19和-18.37%中可见。

日范围
15.14 15.46
年范围
10.34 20.43
前一天收盘价
15.19
开盘价
15.46
卖价
15.15
买价
15.45
最低价
15.14
最高价
15.46
交易量
29
日变化
-0.26%
月变化
8.21%
6个月变化
-4.90%
年变化
-18.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%