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BKMS: BNY Mellon Municipal Short Duration ETF

25.47 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BKMS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.42和高点25.47进行交易。

关注BNY Mellon Municipal Short Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BKMS股票今天的价格是多少？

BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票今天的定价为25.47。它在25.42 - 25.47范围内交易，昨天的收盘价为25.45，交易量达到24。BKMS的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon Municipal Short Duration ETF目前的价值为25.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.51%和USD。实时查看图表以跟踪BKMS走势。

如何购买BKMS股票？

您可以以25.47的当前价格购买BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票。订单通常设置在25.47或25.77附近，而24和0.00%显示市场活动。立即关注BKMS的实时图表更新。

如何投资BKMS股票？

投资BNY Mellon Municipal Short Duration ETF需要考虑年度范围25.23 - 25.81和当前价格25.47。许多人在以25.47或25.77下订单之前，会比较0.63%和。实时查看BKMS价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Municipal Short Duration ETF的最高价格是25.81。在25.23 - 25.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Municipal Short Duration ETF的绩效。

BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Municipal Short Duration ETF（BKMS）的最低价格为25.23。将其与当前的25.47和25.23 - 25.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BKMS股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon Municipal Short Duration ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.45和-0.51%中可见。

日范围
25.42 25.47
年范围
25.23 25.81
前一天收盘价
25.45
开盘价
25.47
卖价
25.47
买价
25.77
最低价
25.42
最高价
25.47
交易量
24
日变化
0.08%
月变化
0.63%
6个月变化
-0.86%
年变化
-0.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%