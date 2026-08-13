BKMS: BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
今日BKMS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.42和高点25.47进行交易。
关注BNY Mellon Municipal Short Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
BKMS股票今天的价格是多少？
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票今天的定价为25.47。它在25.42 - 25.47范围内交易，昨天的收盘价为25.45，交易量达到24。BKMS的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票是否支付股息？
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF目前的价值为25.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.51%和USD。实时查看图表以跟踪BKMS走势。
如何购买BKMS股票？
您可以以25.47的当前价格购买BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票。订单通常设置在25.47或25.77附近，而24和0.00%显示市场活动。立即关注BKMS的实时图表更新。
如何投资BKMS股票？
投资BNY Mellon Municipal Short Duration ETF需要考虑年度范围25.23 - 25.81和当前价格25.47。许多人在以25.47或25.77下订单之前，会比较0.63%和。实时查看BKMS价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Municipal Short Duration ETF的最高价格是25.81。在25.23 - 25.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Municipal Short Duration ETF的绩效。
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF（BKMS）的最低价格为25.23。将其与当前的25.47和25.23 - 25.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BKMS股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.45和-0.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.45
- 开盘价
- 25.47
- 卖价
- 25.47
- 买价
- 25.77
- 最低价
- 25.42
- 最高价
- 25.47
- 交易量
- 24
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.63%
- 6个月变化
- -0.86%
- 年变化
- -0.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%