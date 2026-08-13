BIGY: YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
今日BIGY汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点52.53和高点52.81进行交易。
关注YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BIGY股票今天的价格是多少？
YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票今天的定价为52.53。它在52.53 - 52.81范围内交易，昨天的收盘价为52.71，交易量达到18。BIGY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票是否支付股息？
YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF目前的价值为52.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.27%和USD。实时查看图表以跟踪BIGY走势。
如何购买BIGY股票？
您可以以52.53的当前价格购买YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票。订单通常设置在52.53或52.83附近，而18和-0.40%显示市场活动。立即关注BIGY的实时图表更新。
如何投资BIGY股票？
投资YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF需要考虑年度范围47.33 - 54.11和当前价格52.53。许多人在以52.53或52.83下订单之前，会比较0.44%和。实时查看BIGY价格图表，了解每日变化。
YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF的最高价格是54.11。在47.33 - 54.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF的绩效。
YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF（BIGY）的最低价格为47.33。将其与当前的52.53和47.33 - 54.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BIGY股票是什么时候拆分的？
YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.71和3.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.71
- 开盘价
- 52.74
- 卖价
- 52.53
- 买价
- 52.83
- 最低价
- 52.53
- 最高价
- 52.81
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 0.44%
- 6个月变化
- 3.49%
- 年变化
- 3.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%