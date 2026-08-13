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BIGY: YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF

52.53 USD 0.18 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BIGY汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点52.53和高点52.81进行交易。

关注YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

BIGY股票今天的价格是多少？

YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票今天的定价为52.53。它在52.53 - 52.81范围内交易，昨天的收盘价为52.71，交易量达到18。BIGY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票是否支付股息？

YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF目前的价值为52.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.27%和USD。实时查看图表以跟踪BIGY走势。

如何购买BIGY股票？

您可以以52.53的当前价格购买YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票。订单通常设置在52.53或52.83附近，而18和-0.40%显示市场活动。立即关注BIGY的实时图表更新。

如何投资BIGY股票？

投资YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF需要考虑年度范围47.33 - 54.11和当前价格52.53。许多人在以52.53或52.83下订单之前，会比较0.44%和。实时查看BIGY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF的最高价格是54.11。在47.33 - 54.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF的绩效。

YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF（BIGY）的最低价格为47.33。将其与当前的52.53和47.33 - 54.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BIGY股票是什么时候拆分的？

YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.71和3.27%中可见。

日范围
52.53 52.81
年范围
47.33 54.11
前一天收盘价
52.71
开盘价
52.74
卖价
52.53
买价
52.83
最低价
52.53
最高价
52.81
交易量
18
日变化
-0.34%
月变化
0.44%
6个月变化
3.49%
年变化
3.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%