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BEG: Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF

33.14 USD 0.28 (0.85%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BEG汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点32.82和高点35.11进行交易。

关注Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BEG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票今天的定价为33.14。它在32.82 - 35.11范围内交易，昨天的收盘价为32.86，交易量达到230。BEG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF目前的价值为33.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注149.55%和USD。实时查看图表以跟踪BEG走势。

如何购买BEG股票？

您可以以33.14的当前价格购买Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票。订单通常设置在33.14或33.44附近，而230和-2.41%显示市场活动。立即关注BEG的实时图表更新。

如何投资BEG股票？

投资Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF需要考虑年度范围10.93 - 121.10和当前价格33.14。许多人在以33.14或33.44下订单之前，会比较14.16%和。实时查看BEG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF的最高价格是121.10。在10.93 - 121.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF（BEG）的最低价格为10.93。将其与当前的33.14和10.93 - 121.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BEG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.86和149.55%中可见。

日范围
32.82 35.11
年范围
10.93 121.10
前一天收盘价
32.86
开盘价
33.96
卖价
33.14
买价
33.44
最低价
32.82
最高价
35.11
交易量
230
日变化
0.85%
月变化
14.16%
6个月变化
-6.75%
年变化
149.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%