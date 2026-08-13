BEG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票今天的定价为33.14。它在32.82 - 35.11范围内交易，昨天的收盘价为32.86，交易量达到230。BEG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF目前的价值为33.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注149.55%和USD。实时查看图表以跟踪BEG走势。

如何购买BEG股票？ 您可以以33.14的当前价格购买Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票。订单通常设置在33.14或33.44附近，而230和-2.41%显示市场活动。立即关注BEG的实时图表更新。

如何投资BEG股票？ 投资Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF需要考虑年度范围10.93 - 121.10和当前价格33.14。许多人在以33.14或33.44下订单之前，会比较14.16%和。实时查看BEG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF的最高价格是121.10。在10.93 - 121.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF（BEG）的最低价格为10.93。将其与当前的33.14和10.93 - 121.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。