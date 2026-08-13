BEG: Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF
今日BEG汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点32.82和高点35.11进行交易。
关注Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BEG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票今天的定价为33.14。它在32.82 - 35.11范围内交易，昨天的收盘价为32.86，交易量达到230。BEG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF目前的价值为33.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注149.55%和USD。实时查看图表以跟踪BEG走势。
如何购买BEG股票？
您可以以33.14的当前价格购买Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票。订单通常设置在33.14或33.44附近，而230和-2.41%显示市场活动。立即关注BEG的实时图表更新。
如何投资BEG股票？
投资Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF需要考虑年度范围10.93 - 121.10和当前价格33.14。许多人在以33.14或33.44下订单之前，会比较14.16%和。实时查看BEG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF的最高价格是121.10。在10.93 - 121.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF（BEG）的最低价格为10.93。将其与当前的33.14和10.93 - 121.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BEG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.86和149.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.86
- 开盘价
- 33.96
- 卖价
- 33.14
- 买价
- 33.44
- 最低价
- 32.82
- 最高价
- 35.11
- 交易量
- 230
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- 14.16%
- 6个月变化
- -6.75%
- 年变化
- 149.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%