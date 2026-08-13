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BALQ: iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

55.70 USD 0.43 (0.77%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BALQ汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点55.67和高点56.04进行交易。

关注iShares Nasdaq Premium Income Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BALQ股票今天的价格是多少？

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票今天的定价为55.70。它在55.67 - 56.04范围内交易，昨天的收盘价为56.13，交易量达到6。BALQ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票是否支付股息？

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF目前的价值为55.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.91%和USD。实时查看图表以跟踪BALQ走势。

如何购买BALQ股票？

您可以以55.70的当前价格购买iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票。订单通常设置在55.70或56.00附近，而6和-0.34%显示市场活动。立即关注BALQ的实时图表更新。

如何投资BALQ股票？

投资iShares Nasdaq Premium Income Active ETF需要考虑年度范围45.20 - 58.23和当前价格55.70。许多人在以55.70或56.00下订单之前，会比较3.51%和。实时查看BALQ价格图表，了解每日变化。

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Nasdaq Premium Income Active ETF的最高价格是58.23。在45.20 - 58.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Nasdaq Premium Income Active ETF的绩效。

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF（BALQ）的最低价格为45.20。将其与当前的55.70和45.20 - 58.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BALQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BALQ股票是什么时候拆分的？

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.13和11.91%中可见。

日范围
55.67 56.04
年范围
45.20 58.23
前一天收盘价
56.13
开盘价
55.89
卖价
55.70
买价
56.00
最低价
55.67
最高价
56.04
交易量
6
日变化
-0.77%
月变化
3.51%
6个月变化
16.04%
年变化
11.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%