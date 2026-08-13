BALQ: iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
今日BALQ汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点55.67和高点56.04进行交易。
关注iShares Nasdaq Premium Income Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BALQ股票今天的价格是多少？
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票今天的定价为55.70。它在55.67 - 56.04范围内交易，昨天的收盘价为56.13，交易量达到6。BALQ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票是否支付股息？
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF目前的价值为55.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.91%和USD。实时查看图表以跟踪BALQ走势。
如何购买BALQ股票？
您可以以55.70的当前价格购买iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票。订单通常设置在55.70或56.00附近，而6和-0.34%显示市场活动。立即关注BALQ的实时图表更新。
如何投资BALQ股票？
投资iShares Nasdaq Premium Income Active ETF需要考虑年度范围45.20 - 58.23和当前价格55.70。许多人在以55.70或56.00下订单之前，会比较3.51%和。实时查看BALQ价格图表，了解每日变化。
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Nasdaq Premium Income Active ETF的最高价格是58.23。在45.20 - 58.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Nasdaq Premium Income Active ETF的绩效。
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF（BALQ）的最低价格为45.20。将其与当前的55.70和45.20 - 58.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BALQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BALQ股票是什么时候拆分的？
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.13和11.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.13
- 开盘价
- 55.89
- 卖价
- 55.70
- 买价
- 56.00
- 最低价
- 55.67
- 最高价
- 56.04
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.77%
- 月变化
- 3.51%
- 6个月变化
- 16.04%
- 年变化
- 11.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%