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BAIG: Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF

19.60 USD 1.27 (6.93%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BAIG汇率已更改6.93%。当日，交易品种以低点18.54和高点19.70进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BAIG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票今天的定价为19.60。它在18.54 - 19.70范围内交易，昨天的收盘价为18.33，交易量达到87。BAIG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF目前的价值为19.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注76.26%和USD。实时查看图表以跟踪BAIG走势。

如何购买BAIG股票？

您可以以19.60的当前价格购买Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票。订单通常设置在19.60或19.90附近，而87和4.37%显示市场活动。立即关注BAIG的实时图表更新。

如何投资BAIG股票？

投资Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF需要考虑年度范围2.16 - 60.61和当前价格19.60。许多人在以19.60或19.90下订单之前，会比较45.19%和。实时查看BAIG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF的最高价格是60.61。在2.16 - 60.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF（BAIG）的最低价格为2.16。将其与当前的19.60和2.16 - 60.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAIG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.33和76.26%中可见。

日范围
18.54 19.70
年范围
2.16 60.61
前一天收盘价
18.33
开盘价
18.78
卖价
19.60
买价
19.90
最低价
18.54
最高价
19.70
交易量
87
日变化
6.93%
月变化
45.19%
6个月变化
441.44%
年变化
76.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%