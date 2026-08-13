BAIG: Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF
今日BAIG汇率已更改6.93%。当日，交易品种以低点18.54和高点19.70进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BAIG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票今天的定价为19.60。它在18.54 - 19.70范围内交易，昨天的收盘价为18.33，交易量达到87。BAIG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF目前的价值为19.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注76.26%和USD。实时查看图表以跟踪BAIG走势。
如何购买BAIG股票？
您可以以19.60的当前价格购买Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票。订单通常设置在19.60或19.90附近，而87和4.37%显示市场活动。立即关注BAIG的实时图表更新。
如何投资BAIG股票？
投资Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF需要考虑年度范围2.16 - 60.61和当前价格19.60。许多人在以19.60或19.90下订单之前，会比较45.19%和。实时查看BAIG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF的最高价格是60.61。在2.16 - 60.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF（BAIG）的最低价格为2.16。将其与当前的19.60和2.16 - 60.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAIG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.33和76.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.33
- 开盘价
- 18.78
- 卖价
- 19.60
- 买价
- 19.90
- 最低价
- 18.54
- 最高价
- 19.70
- 交易量
- 87
- 日变化
- 6.93%
- 月变化
- 45.19%
- 6个月变化
- 441.44%
- 年变化
- 76.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%