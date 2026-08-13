AVL: 阿瓦隆稀土公司
今日AVL汇率已更改-2.98%。当日，交易品种以低点51.20和高点54.04进行交易。
关注阿瓦隆稀土公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AVL股票今天的价格是多少？
阿瓦隆稀土公司股票今天的定价为51.82。它在51.20 - 54.04范围内交易，昨天的收盘价为53.41，交易量达到361。AVL的实时价格图表显示了这些更新。
阿瓦隆稀土公司股票是否支付股息？
阿瓦隆稀土公司目前的价值为51.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.84%和USD。实时查看图表以跟踪AVL走势。
如何购买AVL股票？
您可以以51.82的当前价格购买阿瓦隆稀土公司股票。订单通常设置在51.82或52.12附近，而361和-4.05%显示市场活动。立即关注AVL的实时图表更新。
如何投资AVL股票？
投资阿瓦隆稀土公司需要考虑年度范围28.95 - 80.21和当前价格51.82。许多人在以51.82或52.12下订单之前，会比较15.67%和。实时查看AVL价格图表，了解每日变化。
阿瓦隆稀土公司股票的最高价格是多少？
在过去一年中，阿瓦隆稀土公司的最高价格是80.21。在28.95 - 80.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪阿瓦隆稀土公司的绩效。
阿瓦隆稀土公司股票的最低价格是多少？
阿瓦隆稀土公司（AVL）的最低价格为28.95。将其与当前的51.82和28.95 - 80.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVL股票是什么时候拆分的？
阿瓦隆稀土公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.41和31.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.41
- 开盘价
- 54.01
- 卖价
- 51.82
- 买价
- 52.12
- 最低价
- 51.20
- 最高价
- 54.04
- 交易量
- 361
- 日变化
- -2.98%
- 月变化
- 15.67%
- 6个月变化
- 53.68%
- 年变化
- 31.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%