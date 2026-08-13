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AVL: 阿瓦隆稀土公司

51.82 USD 1.59 (2.98%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVL汇率已更改-2.98%。当日，交易品种以低点51.20和高点54.04进行交易。

关注阿瓦隆稀土公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVL股票今天的价格是多少？

阿瓦隆稀土公司股票今天的定价为51.82。它在51.20 - 54.04范围内交易，昨天的收盘价为53.41，交易量达到361。AVL的实时价格图表显示了这些更新。

阿瓦隆稀土公司股票是否支付股息？

阿瓦隆稀土公司目前的价值为51.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.84%和USD。实时查看图表以跟踪AVL走势。

如何购买AVL股票？

您可以以51.82的当前价格购买阿瓦隆稀土公司股票。订单通常设置在51.82或52.12附近，而361和-4.05%显示市场活动。立即关注AVL的实时图表更新。

如何投资AVL股票？

投资阿瓦隆稀土公司需要考虑年度范围28.95 - 80.21和当前价格51.82。许多人在以51.82或52.12下订单之前，会比较15.67%和。实时查看AVL价格图表，了解每日变化。

阿瓦隆稀土公司股票的最高价格是多少？

在过去一年中，阿瓦隆稀土公司的最高价格是80.21。在28.95 - 80.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪阿瓦隆稀土公司的绩效。

阿瓦隆稀土公司股票的最低价格是多少？

阿瓦隆稀土公司（AVL）的最低价格为28.95。将其与当前的51.82和28.95 - 80.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVL股票是什么时候拆分的？

阿瓦隆稀土公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.41和31.84%中可见。

日范围
51.20 54.04
年范围
28.95 80.21
前一天收盘价
53.41
开盘价
54.01
卖价
51.82
买价
52.12
最低价
51.20
最高价
54.04
交易量
361
日变化
-2.98%
月变化
15.67%
6个月变化
53.68%
年变化
31.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%