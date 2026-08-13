AVGX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票今天的定价为54.64。它在53.96 - 57.52范围内交易，昨天的收盘价为56.36，交易量达到367。AVGX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF目前的价值为54.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.93%和USD。实时查看图表以跟踪AVGX走势。

如何购买AVGX股票？ 您可以以54.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票。订单通常设置在54.64或54.94附近，而367和-5.01%显示市场活动。立即关注AVGX的实时图表更新。

如何投资AVGX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF需要考虑年度范围30.84 - 84.80和当前价格54.64。许多人在以54.64或54.94下订单之前，会比较15.59%和。实时查看AVGX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF的最高价格是84.80。在30.84 - 84.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF（AVGX）的最低价格为30.84。将其与当前的54.64和30.84 - 84.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。