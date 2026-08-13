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AVGX: Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

54.64 USD 1.72 (3.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVGX汇率已更改-3.05%。当日，交易品种以低点53.96和高点57.52进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVGX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票今天的定价为54.64。它在53.96 - 57.52范围内交易，昨天的收盘价为56.36，交易量达到367。AVGX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF目前的价值为54.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.93%和USD。实时查看图表以跟踪AVGX走势。

如何购买AVGX股票？

您可以以54.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票。订单通常设置在54.64或54.94附近，而367和-5.01%显示市场活动。立即关注AVGX的实时图表更新。

如何投资AVGX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF需要考虑年度范围30.84 - 84.80和当前价格54.64。许多人在以54.64或54.94下订单之前，会比较15.59%和。实时查看AVGX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF的最高价格是84.80。在30.84 - 84.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF（AVGX）的最低价格为30.84。将其与当前的54.64和30.84 - 84.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVGX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.36和44.93%中可见。

日范围
53.96 57.52
年范围
30.84 84.80
前一天收盘价
56.36
开盘价
57.52
卖价
54.64
买价
54.94
最低价
53.96
最高价
57.52
交易量
367
日变化
-3.05%
月变化
15.59%
6个月变化
53.18%
年变化
44.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%