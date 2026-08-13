AVGX: Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
今日AVGX汇率已更改-3.05%。当日，交易品种以低点53.96和高点57.52进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
AVGX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票今天的定价为54.64。它在53.96 - 57.52范围内交易，昨天的收盘价为56.36，交易量达到367。AVGX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF目前的价值为54.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.93%和USD。实时查看图表以跟踪AVGX走势。
如何购买AVGX股票？
您可以以54.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票。订单通常设置在54.64或54.94附近，而367和-5.01%显示市场活动。立即关注AVGX的实时图表更新。
如何投资AVGX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF需要考虑年度范围30.84 - 84.80和当前价格54.64。许多人在以54.64或54.94下订单之前，会比较15.59%和。实时查看AVGX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF的最高价格是84.80。在30.84 - 84.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF（AVGX）的最低价格为30.84。将其与当前的54.64和30.84 - 84.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVGX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.36和44.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.36
- 开盘价
- 57.52
- 卖价
- 54.64
- 买价
- 54.94
- 最低价
- 53.96
- 最高价
- 57.52
- 交易量
- 367
- 日变化
- -3.05%
- 月变化
- 15.59%
- 6个月变化
- 53.18%
- 年变化
- 44.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%