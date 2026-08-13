报价部分
货币 / ASTN
回到股票

ASTN: Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF

4.00 USD 0.36 (8.26%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ASTN汇率已更改-8.26%。当日，交易品种以低点3.96和高点4.58进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ASTN股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票今天的定价为4.00。它在3.96 - 4.58范围内交易，昨天的收盘价为4.36，交易量达到4812。ASTN的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF目前的价值为4.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.93%和USD。实时查看图表以跟踪ASTN走势。

如何购买ASTN股票？

您可以以4.00的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票。订单通常设置在4.00或4.30附近，而4812和-5.66%显示市场活动。立即关注ASTN的实时图表更新。

如何投资ASTN股票？

投资Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF需要考虑年度范围3.16 - 25.06和当前价格4.00。许多人在以4.00或4.30下订单之前，会比较-41.86%和。实时查看ASTN价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF的最高价格是25.06。在3.16 - 25.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF（ASTN）的最低价格为3.16。将其与当前的4.00和3.16 - 25.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ASTN股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.36和-78.93%中可见。

日范围
3.96 4.58
年范围
3.16 25.06
前一天收盘价
4.36
开盘价
4.24
卖价
4.00
买价
4.30
最低价
3.96
最高价
4.58
交易量
4.812 K
日变化
-8.26%
月变化
-41.86%
6个月变化
-83.21%
年变化
-78.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%