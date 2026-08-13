ASTN股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票今天的定价为4.00。它在3.96 - 4.58范围内交易，昨天的收盘价为4.36，交易量达到4812。ASTN的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF目前的价值为4.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.93%和USD。实时查看图表以跟踪ASTN走势。

如何购买ASTN股票？ 您可以以4.00的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票。订单通常设置在4.00或4.30附近，而4812和-5.66%显示市场活动。立即关注ASTN的实时图表更新。

如何投资ASTN股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF需要考虑年度范围3.16 - 25.06和当前价格4.00。许多人在以4.00或4.30下订单之前，会比较-41.86%和。实时查看ASTN价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF的最高价格是25.06。在3.16 - 25.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF（ASTN）的最低价格为3.16。将其与当前的4.00和3.16 - 25.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。