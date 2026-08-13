ASTN: Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF
今日ASTN汇率已更改-8.26%。当日，交易品种以低点3.96和高点4.58进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- MN
常见问题解答
ASTN股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票今天的定价为4.00。它在3.96 - 4.58范围内交易，昨天的收盘价为4.36，交易量达到4812。ASTN的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF目前的价值为4.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.93%和USD。实时查看图表以跟踪ASTN走势。
如何购买ASTN股票？
您可以以4.00的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票。订单通常设置在4.00或4.30附近，而4812和-5.66%显示市场活动。立即关注ASTN的实时图表更新。
如何投资ASTN股票？
投资Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF需要考虑年度范围3.16 - 25.06和当前价格4.00。许多人在以4.00或4.30下订单之前，会比较-41.86%和。实时查看ASTN价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF的最高价格是25.06。在3.16 - 25.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF（ASTN）的最低价格为3.16。将其与当前的4.00和3.16 - 25.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ASTN股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.36和-78.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.36
- 开盘价
- 4.24
- 卖价
- 4.00
- 买价
- 4.30
- 最低价
- 3.96
- 最高价
- 4.58
- 交易量
- 4.812 K
- 日变化
- -8.26%
- 月变化
- -41.86%
- 6个月变化
- -83.21%
- 年变化
- -78.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%