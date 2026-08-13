ASMG: Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
今日ASMG汇率已更改6.44%。当日，交易品种以低点49.91和高点51.86进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ASMG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票今天的定价为50.56。它在49.91 - 51.86范围内交易，昨天的收盘价为47.50，交易量达到70。ASMG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF目前的价值为50.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.82%和USD。实时查看图表以跟踪ASMG走势。
如何购买ASMG股票？
您可以以50.56的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票。订单通常设置在50.56或50.86附近，而70和0.12%显示市场活动。立即关注ASMG的实时图表更新。
如何投资ASMG股票？
投资Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF需要考虑年度范围28.54 - 65.81和当前价格50.56。许多人在以50.56或50.86下订单之前，会比较24.84%和。实时查看ASMG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF的最高价格是65.81。在28.54 - 65.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF（ASMG）的最低价格为28.54。将其与当前的50.56和28.54 - 65.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ASMG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.50和28.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.50
- 开盘价
- 50.50
- 卖价
- 50.56
- 买价
- 50.86
- 最低价
- 49.91
- 最高价
- 51.86
- 交易量
- 70
- 日变化
- 6.44%
- 月变化
- 24.84%
- 6个月变化
- 34.00%
- 年变化
- 28.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%