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ASMG: Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

50.56 USD 3.06 (6.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ASMG汇率已更改6.44%。当日，交易品种以低点49.91和高点51.86进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ASMG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票今天的定价为50.56。它在49.91 - 51.86范围内交易，昨天的收盘价为47.50，交易量达到70。ASMG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF目前的价值为50.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.82%和USD。实时查看图表以跟踪ASMG走势。

如何购买ASMG股票？

您可以以50.56的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票。订单通常设置在50.56或50.86附近，而70和0.12%显示市场活动。立即关注ASMG的实时图表更新。

如何投资ASMG股票？

投资Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF需要考虑年度范围28.54 - 65.81和当前价格50.56。许多人在以50.56或50.86下订单之前，会比较24.84%和。实时查看ASMG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF的最高价格是65.81。在28.54 - 65.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF（ASMG）的最低价格为28.54。将其与当前的50.56和28.54 - 65.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ASMG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.50和28.82%中可见。

日范围
49.91 51.86
年范围
28.54 65.81
前一天收盘价
47.50
开盘价
50.50
卖价
50.56
买价
50.86
最低价
49.91
最高价
51.86
交易量
70
日变化
6.44%
月变化
24.84%
6个月变化
34.00%
年变化
28.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%