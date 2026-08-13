APPX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long APP Daily ETF股票今天的定价为13.59。它在13.53 - 14.64范围内交易，昨天的收盘价为15.45，交易量达到3088。APPX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long APP Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long APP Daily ETF目前的价值为13.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.47%和USD。实时查看图表以跟踪APPX走势。

如何购买APPX股票？ 您可以以13.59的当前价格购买Tradr 2X Long APP Daily ETF股票。订单通常设置在13.59或13.89附近，而3088和-6.92%显示市场活动。立即关注APPX的实时图表更新。

如何投资APPX股票？ 投资Tradr 2X Long APP Daily ETF需要考虑年度范围8.11 - 156.25和当前价格13.59。许多人在以13.59或13.89下订单之前，会比较-43.26%和。实时查看APPX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long APP Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long APP Daily ETF的最高价格是156.25。在8.11 - 156.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long APP Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long APP Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long APP Daily ETF（APPX）的最低价格为8.11。将其与当前的13.59和8.11 - 156.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。