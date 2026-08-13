APPX: Tradr 2X Long APP Daily ETF
今日APPX汇率已更改-12.04%。当日，交易品种以低点13.53和高点14.64进行交易。
关注Tradr 2X Long APP Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
APPX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long APP Daily ETF股票今天的定价为13.59。它在13.53 - 14.64范围内交易，昨天的收盘价为15.45，交易量达到3088。APPX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long APP Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long APP Daily ETF目前的价值为13.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.47%和USD。实时查看图表以跟踪APPX走势。
如何购买APPX股票？
您可以以13.59的当前价格购买Tradr 2X Long APP Daily ETF股票。订单通常设置在13.59或13.89附近，而3088和-6.92%显示市场活动。立即关注APPX的实时图表更新。
如何投资APPX股票？
投资Tradr 2X Long APP Daily ETF需要考虑年度范围8.11 - 156.25和当前价格13.59。许多人在以13.59或13.89下订单之前，会比较-43.26%和。实时查看APPX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long APP Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long APP Daily ETF的最高价格是156.25。在8.11 - 156.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long APP Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long APP Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long APP Daily ETF（APPX）的最低价格为8.11。将其与当前的13.59和8.11 - 156.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
APPX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long APP Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.45和-78.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.45
- 开盘价
- 14.60
- 卖价
- 13.59
- 买价
- 13.89
- 最低价
- 13.53
- 最高价
- 14.64
- 交易量
- 3.088 K
- 日变化
- -12.04%
- 月变化
- -43.26%
- 6个月变化
- 27.49%
- 年变化
- -78.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%