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APPX: Tradr 2X Long APP Daily ETF

13.59 USD 1.86 (12.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日APPX汇率已更改-12.04%。当日，交易品种以低点13.53和高点14.64进行交易。

关注Tradr 2X Long APP Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

APPX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long APP Daily ETF股票今天的定价为13.59。它在13.53 - 14.64范围内交易，昨天的收盘价为15.45，交易量达到3088。APPX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long APP Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long APP Daily ETF目前的价值为13.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.47%和USD。实时查看图表以跟踪APPX走势。

如何购买APPX股票？

您可以以13.59的当前价格购买Tradr 2X Long APP Daily ETF股票。订单通常设置在13.59或13.89附近，而3088和-6.92%显示市场活动。立即关注APPX的实时图表更新。

如何投资APPX股票？

投资Tradr 2X Long APP Daily ETF需要考虑年度范围8.11 - 156.25和当前价格13.59。许多人在以13.59或13.89下订单之前，会比较-43.26%和。实时查看APPX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long APP Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long APP Daily ETF的最高价格是156.25。在8.11 - 156.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long APP Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long APP Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long APP Daily ETF（APPX）的最低价格为8.11。将其与当前的13.59和8.11 - 156.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APPX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long APP Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.45和-78.47%中可见。

日范围
13.53 14.64
年范围
8.11 156.25
前一天收盘价
15.45
开盘价
14.60
卖价
13.59
买价
13.89
最低价
13.53
最高价
14.64
交易量
3.088 K
日变化
-12.04%
月变化
-43.26%
6个月变化
27.49%
年变化
-78.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%