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APLX: Tradr 2X Long APLD Daily ETF

11.30 USD 0.51 (4.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日APLX汇率已更改4.73%。当日，交易品种以低点10.81和高点11.55进行交易。

关注Tradr 2X Long APLD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

APLX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票今天的定价为11.30。它在10.81 - 11.55范围内交易，昨天的收盘价为10.79，交易量达到431。APLX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long APLD Daily ETF目前的价值为11.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.89%和USD。实时查看图表以跟踪APLX走势。

如何购买APLX股票？

您可以以11.30的当前价格购买Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票。订单通常设置在11.30或11.60附近，而431和-1.14%显示市场活动。立即关注APLX的实时图表更新。

如何投资APLX股票？

投资Tradr 2X Long APLD Daily ETF需要考虑年度范围7.03 - 180.00和当前价格11.30。许多人在以11.30或11.60下订单之前，会比较20.21%和。实时查看APLX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long APLD Daily ETF的最高价格是180.00。在7.03 - 180.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long APLD Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long APLD Daily ETF（APLX）的最低价格为7.03。将其与当前的11.30和7.03 - 180.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APLX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long APLD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.79和-59.89%中可见。

日范围
10.81 11.55
年范围
7.03 180.00
前一天收盘价
10.79
开盘价
11.43
卖价
11.30
买价
11.60
最低价
10.81
最高价
11.55
交易量
431
日变化
4.73%
月变化
20.21%
6个月变化
-75.04%
年变化
-59.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%