APLX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票今天的定价为11.30。它在10.81 - 11.55范围内交易，昨天的收盘价为10.79，交易量达到431。APLX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long APLD Daily ETF目前的价值为11.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.89%和USD。实时查看图表以跟踪APLX走势。

如何购买APLX股票？ 您可以以11.30的当前价格购买Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票。订单通常设置在11.30或11.60附近，而431和-1.14%显示市场活动。立即关注APLX的实时图表更新。

如何投资APLX股票？ 投资Tradr 2X Long APLD Daily ETF需要考虑年度范围7.03 - 180.00和当前价格11.30。许多人在以11.30或11.60下订单之前，会比较20.21%和。实时查看APLX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long APLD Daily ETF的最高价格是180.00。在7.03 - 180.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long APLD Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long APLD Daily ETF（APLX）的最低价格为7.03。将其与当前的11.30和7.03 - 180.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。