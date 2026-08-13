APLX: Tradr 2X Long APLD Daily ETF
今日APLX汇率已更改4.73%。当日，交易品种以低点10.81和高点11.55进行交易。
关注Tradr 2X Long APLD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
APLX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票今天的定价为11.30。它在10.81 - 11.55范围内交易，昨天的收盘价为10.79，交易量达到431。APLX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long APLD Daily ETF目前的价值为11.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.89%和USD。实时查看图表以跟踪APLX走势。
如何购买APLX股票？
您可以以11.30的当前价格购买Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票。订单通常设置在11.30或11.60附近，而431和-1.14%显示市场活动。立即关注APLX的实时图表更新。
如何投资APLX股票？
投资Tradr 2X Long APLD Daily ETF需要考虑年度范围7.03 - 180.00和当前价格11.30。许多人在以11.30或11.60下订单之前，会比较20.21%和。实时查看APLX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long APLD Daily ETF的最高价格是180.00。在7.03 - 180.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long APLD Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long APLD Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long APLD Daily ETF（APLX）的最低价格为7.03。将其与当前的11.30和7.03 - 180.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
APLX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long APLD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.79和-59.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.79
- 开盘价
- 11.43
- 卖价
- 11.30
- 买价
- 11.60
- 最低价
- 10.81
- 最高价
- 11.55
- 交易量
- 431
- 日变化
- 4.73%
- 月变化
- 20.21%
- 6个月变化
- -75.04%
- 年变化
- -59.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%