ANEL: Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF
今日ANEL汇率已更改6.79%。当日，交易品种以低点26.02和高点27.52进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ANEL股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票今天的定价为27.21。它在26.02 - 27.52范围内交易，昨天的收盘价为25.48，交易量达到194。ANEL的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF目前的价值为27.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.88%和USD。实时查看图表以跟踪ANEL走势。
如何购买ANEL股票？
您可以以27.21的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票。订单通常设置在27.21或27.51附近，而194和3.26%显示市场活动。立即关注ANEL的实时图表更新。
如何投资ANEL股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF需要考虑年度范围11.38 - 31.74和当前价格27.21。许多人在以27.21或27.51下订单之前，会比较29.02%和。实时查看ANEL价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF的最高价格是31.74。在11.38 - 31.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF（ANEL）的最低价格为11.38。将其与当前的27.21和11.38 - 31.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANEL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ANEL股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.48和29.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.48
- 开盘价
- 26.35
- 卖价
- 27.21
- 买价
- 27.51
- 最低价
- 26.02
- 最高价
- 27.52
- 交易量
- 194
- 日变化
- 6.79%
- 月变化
- 29.02%
- 6个月变化
- 83.36%
- 年变化
- 29.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%