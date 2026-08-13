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ANEL: Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF

27.21 USD 1.73 (6.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ANEL汇率已更改6.79%。当日，交易品种以低点26.02和高点27.52进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ANEL股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票今天的定价为27.21。它在26.02 - 27.52范围内交易，昨天的收盘价为25.48，交易量达到194。ANEL的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF目前的价值为27.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.88%和USD。实时查看图表以跟踪ANEL走势。

如何购买ANEL股票？

您可以以27.21的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票。订单通常设置在27.21或27.51附近，而194和3.26%显示市场活动。立即关注ANEL的实时图表更新。

如何投资ANEL股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF需要考虑年度范围11.38 - 31.74和当前价格27.21。许多人在以27.21或27.51下订单之前，会比较29.02%和。实时查看ANEL价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF的最高价格是31.74。在11.38 - 31.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF（ANEL）的最低价格为11.38。将其与当前的27.21和11.38 - 31.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANEL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ANEL股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.48和29.88%中可见。

日范围
26.02 27.52
年范围
11.38 31.74
前一天收盘价
25.48
开盘价
26.35
卖价
27.21
买价
27.51
最低价
26.02
最高价
27.52
交易量
194
日变化
6.79%
月变化
29.02%
6个月变化
83.36%
年变化
29.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%